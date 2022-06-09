У "ДНР" засудили до страти двох британців та одного марокканця, який воював за Україну

Так званий "Верховний суд" терористичного угруповання "ДНР" 9 червня засудив британців Ейдена Асліна, Шона Піннера та марокканця Саадуна Брагіма до страти. Про це повідомляють росЗМІ.

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Усі троє іноземців воювали на боці України проти російських окупантів та потрапили в полон. У "ДНР" насправді їх судили за те, що вони захищали Україну, при цьому так званий "прокурор" заявив, що британців та марокканця судять нібито за "найманство".

У свою чергу один із адвокатів Павло Косован заявив, що його підзахисні оскаржуватимуть вирок.

Зазначаємо, що про це повідомляють російські ЗМІ, офіційного підтвердження з боку України чи інших країн наразі немає.

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