У Генштабі роз'яснили правовий статус іноземців у лавах ЗСУ

Всі іноземні громадяни та особи без громадянства, які беруть участь у бойових діях на території України у складі Збройних сил України, були прийняті у добровільному порядку на військову службу за контрактом згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу від 1992 року, зазначають у Генеральному штабі ЗСУ.

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Відповідно, такі особи вважаються військовослужбовцями ЗСУ, і на них, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року і Додаткових протоколів до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів.

"Цей статус, серед іншого, наділяє таких осіб правом на поводження з ними як з військовополоненими у разі потрапляння в руки ворога", - підкреслюють в Генштабі.

Там нагадують, що Женевські конвенції 1949 року забороняють будь-які незаконні акти, у тому числі насилля, залякування чи бездіяльність щодо військовополонених, та зобов'язують до гуманного поводження з військовослужбовцями, які перебувають у полоні. Недотримання ж відповідних норм міжнародного гуманітарного права є серйозним порушенням конвенції.

Зазначимо, що 27 лютого, через три дні після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, президент Володимир Зеленський оголосив про створення підрозділу з іноземних добровольців.

Наступного дня глава держави підписав указ про тимчасове введення з 1 березня безвізового режиму для іноземців, які бажають вступити до Міжнародного легіону, окрім громадян РФ.

Українська влада заявляла, що в перші тижні виявили бажання воювати в лавах легіону понад 20 тисяч добровольців та ветеранів із 52 країн світу. Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях у різних частинах світу. Однак про чисельність іноземців у лавах української армії і тим більше про їхні втрати за час війни на теперішній час нічого не відомо.

Джерело фото: ua.depositphotos.com