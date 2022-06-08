В Генштабе разъяснили правовой статус иностранцев в рядах ВСУ

Все иностранные граждане и лица без гражданства, участвующие в боевых действиях на территории Украины в составе Вооруженных сил Украины, были приняты в добровольном порядке на военную службу по контракту по закону о воинской обязанности и военной службе от 1992 года, отмечают в Генеральном штабе ВСУ.

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Соответственно, такие лица считаются военнослужащими ВСУ, и на них согласно положениям Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 года и Дополнительных протоколов к ним 1977 года распространяется правовой статус комбатантов.

"Этот статус, среди прочего, наделяет таких лиц правом на обращение с ними как с военнопленными в случае попадания в руки врага", – подчеркивают в Генштабе.

Там напоминают, что Женевские конвенции 1949 года запрещают какие-либо незаконные акты, в том числе насилие, запугивание или бездействие в отношении военнопленных и обязывают к гуманному обращению с находящимися в плену военнослужащими. Несоблюдение же соответствующих норм международного гуманитарного права является серьезным нарушением конвенции.

Отметим, что 27 февраля, через три дня после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, президент Владимир Зеленский объявил о создании подразделения из иностранных добровольцев.

На следующий день глава государства подписал указ о временном введении с 1 марта безвизового режима для иностранцев, желающих вступить в Международный легион, кроме граждан РФ.

Украинские власти заявляли, что в первые недели изъявили желание воевать в рядах легиона более 20 тысяч добровольцев и ветеранов из 52 стран мира. Это преимущественно опытные бойцы, участвовавшие во многих миротворческих кампаниях в разных частях света. Однако о численности иностранцев в рядах украинской армии и тем более об их потерях за время войны в настоящее время ничего не известно.

Источник фото: ua.depositphotos.com