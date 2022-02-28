Зеленский подписал указ о безвизовом режиме для иностранных добровольцев

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал указ №82/2022 "О временном введении безвизового режима". Речь идет о беспрепятственном въезде на территорию Украины иностранных добровольцев.

Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Решение принято в связи с началом полномасштабной войны между Украиной и Россией. Документ предусматривает, что с 1 марта без визы в нашу страну могут въезжать граждане иностранных государств, которые хотят вступить в интернациональный легион обороны Украины.

Это не распространяется на граждан России. Указ вступает в силу со дня его обнародования.

Кроме того, в документе сказано, что глава государства поручил Кабинету министров Украины принять меры, вытекающие из этого указа.

Напомним, в Украину уже едут добровольцы из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Израиля и многих других стран, чтобы помочь в войне с Россией.

24 февраля в 5:00 началась война. Президент РФ Владимир Путин начал военную спецоперацию против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.