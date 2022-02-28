Зеленський підписав указ про безвізовий режим для іноземних добровольців

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого підписав указ №82/2022 "Про тимчасове запровадження безвізового режиму". Йдеться про безперешкодний в'їзд на територію України іноземних добровольців.

Документ опубліковано на офіційному сайті глави держави.

Рішення ухвалено у зв'язку з початком повномасштабної війни між Україною та Росією. Документ передбачає, що з 1 березня без візи до нашої країни можуть в'їжджати громадяни іноземних держав, які хочуть вступити до міжнародного легіону оборони України.

Це не поширюється на громадян Росії. Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Крім того, у документі сказано, що глава держави доручив Кабінету міністрів України вжити заходів, які випливають із цього указу.

Нагадаємо, в Україну вже їдуть добровольці з Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Ізраїлю та багатьох інших країн, аби допомогти у війні з Росією.

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації зробили масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.