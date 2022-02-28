Україна платитиме військовослужбовцям по 100 тисяч гривень на місяць, сім'ям загиблих виплатять одноразову допомогу в 15 млн грн

Кабінет міністрів 28 жовтня ухвалив рішення щодо підвищення заробітних плат військовослужбовцям, які зараз захищають Україну від російських окупантів, до 100 тисяч гривень на час воєнного стану в країні.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

Уточнюємо, що це рішення президент України Володимир Зеленський анонсував 27 лютого, сьогодні уряд офіційно затвердив відповідний документ.

Відповідно до рішення Кабміну, на час воєнного стану щомісяця по 100 тисяч гривень отримуватимуть військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів щодо національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії.

Додатково по 30 тисяч гривень у розрахунку на місяць отримуватимуть військовослужбовці ЗСУ, СБУ, ЗВРУ, ГУР Міноборони, Нацгвардії, ДПС, УДО, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту. Також на час військового стану по 30 тисяч гривень додатково отримуватимуть рятувальники ДСНС та поліцейські.

Крім того, в ухвалі уряду сказано, що сім'ям українських військовослужбовців, які загинули у війні з Росією, виплатять одноразову грошову допомогу у розмірі 15 млн грн.

Уточнюємо, що ці гроші розподілять рівними частками на всіх членів сім'ї.

Зеленський наголосив, що військовим піднімуть зарплати так різко і значно не для того, щоб почути "дякую", а для того, щоб вони точно зрозуміли, наскільки країна їм вдячна.

Як раніше казав президент, зараз точаться активні бої на всіх фронтах, при цьому українські військові дають гідну відсіч окупантам. Російська армія постійно зазнає великих втрат: як техніки, і особового складу.

Збройні сили не поступаються окупанту та тримають свої позиції. Зокрема, Харків повністю під контролем Збройних Сил України. ЗСУ здалися в полон десятки російських бійців. Жителів Харківщини просять бути обережними, не відчиняти двері незнайомцям, не допомагати російському агресору.