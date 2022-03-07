В Інтернаціональному легіоні тероборони розпочав роботу спецпідрозділ військової розвідки

В рамках Інтернаціонального легіону територіальної оборони України створено спеціальний підрозділ, який вже виконує бойові завдання для Головного управління розвідки Міністерства оборони. Про це йдеться у повідомленні управління у Facebook.

"Спецпідрозділ вже приступив до виконання бойових завдань з протидії російській агресії. Начальник ГУР Міноборони бригадний генерал Кирило Буданов висловлює подяку кожному з бійців за намір захищати українську землю, наших людей, жінок, дітей, нашу державу", — сказано в ньому.

За словами Буданова, нині будь-яка допомога Україні на вагу золота і вона високо цінує "дружнє та братське плече, підставлене у скрутну хвилину".

Нагадаємо, що, за даними української влади, на сьогодні виявили бажання воювати в лавах легіону понад 20 тисяч добровольців та ветеранів із 52 країн світу. Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях у різних частинах світу.

Президент Володимир Зеленський оголосив про створення підрозділу з іноземних добровольців 27 лютого, через три дні після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Наступного дня глава держави підписав указ про тимчасове введення з 1 березня безвізового режиму для іноземців, які бажають вступити до Міжнародного легіону, окрім громадян РФ.