Приговоренных сепаратистами к казни британцев могут обменять на Медведчука, - СМИ

Британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, которые воевали за Украину, попали в плен к сепаратистам из “ДНР” и были приговорены там к смертной казни могут обменять на пророссийского политика Виктора Медведчука. Об этом пишет британское издание Express.

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Издание со ссылкой на свои источники близкие к украинскому правительству сообщают, что меры по освобождению британцев включали оценку военного вмешательства, а также торги задержанным кумом Путина Медведчуком.

"Вопрос этих людей обсуждался на этой неделе с министром иностранных дел Лиз Трасс.Мы сотрудничаем, хотим выразить благодарность Великобритании и обязательно рассмотрим обмен на Медведчука", - сказал источник издания.

Напомним, 9 июня так называемый "Верховный суд" террористической группировки "ДНР" приговорил британцев Эйдена Аслина, Шона Пиннера и марокканца Саадуна Брагима к смертной казни.

Все три иностранца воевали на стороне Украины против российских оккупантов и попали в плен. В "ДНР" в действительности их судили за, то что они защищали Украину, при этом так называемый "прокурор" заявил, что британцев и марокканца судят якобы за "наемничество".

В Великобритании осудили незаконный "приговор" псевдореспублики. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс написала в своем Twitter: "Я категорически осуждаю вынесение приговора Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, задержанным российскими марионетками на востоке Украины. Они военнопленные. Это фиктивное решение, абсолютно не имеющее законной силы. Мои мысли с семьями. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы поддержать их".