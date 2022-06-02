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ГБР завершило расследование по делу о госизмене Медведчука
Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по уголовному производству по подозрению народного депутата Украины Виктора Медведчука в госизмене.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что Виктор Медведчук обвиняется в том, что совместно с другим нардепами от "ОПЗЖ", должностными лицами РФ и другими деятелями покушались на разграбление национальных ценностей – незаконную добычу нефти и газа на шельфе Черного моря в районе временно оккупированной территории АР Крым, которые являются собственность украинского народа.
Следователи установили, что Медведчук предоставил руководству РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Он осуществлял сбор информации о местах дислокации военных формирований Украины, проведении мероприятий боевой подготовки, оказывал содействие в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий в ущерб государству для дестабилизации общественно-политической ситуации.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой", - говорится в сообщении.
Напомним, 23 мая Виктор Медведчук дал показания против Петра Порошенко по "трубному" и "газовому" делам. В то же время адвокат пятого президента отрицает все обвинения Медведчука.
В частности, по этим двум делам СБУ вызвала на допрос Арсена Авакова, Александра Турчинова и Арсения Яценюка.