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СБУ вызывала на допрос Авакова, Турчинова и Яценюка по делу Порошенко и Медведчука
Служба безопасности Украины вызывала на допрос бывшего главу МВД Арсена Авакова, бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка по делу против бывшего президента Петра Порошенко и депутата Верховной Рады Виктора Медведчука.
Об этом свидетельствует информация на сайте СБУ.
Повестки датированы 19 мая, то есть допрос должен был состояться в прошлый четверг. Все они вызывались в качестве свидетеля.
Стоит отметить, что на допрос был также вызван генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как сообщили в комментарии "Украинской правде", указанные граждане на допрос не явились. Теперь их вызовут повторно на 30 мая.
Напомни, 23 мая задержанный СБУ Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, рассказал подробности по делам о выводе из государственной собственности нефтепровода "Самара – Западное направление" и закупке угля у так называемых "ЛДНР", заявив о причастности к этому пятого президента Петра Порошенко.
В то же время адвокат пятого президента отрицает его причастность к данному делу.