СБУ викликала на допит Авакова, Турчинова та Яценюка у справі Порошенка та Медведчука

Служба безпеки України викликала на допит колишнього главу МВС Арсена Авакова, колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова та колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка у справі проти колишнього президента Петра Порошенка та депутата Верховної Ради Віктора Медведчука.

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Про це свідчить інформація на сайті СБУ.

Порядок денний датований 19 травня, тобто допит мав відбутися минулого четверга. Усі вони викликалися як свідки.

Варто зазначити, що на допит викликано також генерального директора ДТЕК Максима Тимченка.

Як повідомили у коментарі "Українській правді", зазначені громадяни на допит не з'явилися. Тому їх викличуть повторно на 30 травня.

Нагадаємо, 23 травня затриманий СБУ Віктор Медведчук, підозрюваний у держзраді, розповів подробиці у справах про виведення з державної власності нафтопроводу "Самара – Західний напрямок" та закупівлю вугілля у так званих "ЛДНР", заявивши про причетність до цього п'ятого президента Петра Порошенка.

Водночас адвокат п'ятого президента заперечує його причетність до цієї справи.