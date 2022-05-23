Медведчук дав свідчення проти Порошенка, - СБУ

Затриманий СБУ Віктор Медведчук, якого підозрюють у держзраді, розповів подробиці у справах про виведення з державної власності нафтопроводу "Самара – Західний напрямок" та закупівлю вугілля у так званих "ЛДНР", заявивши про причетність до цього п'ятого президента Петра Порошенка.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Описуючи суть схеми, Медведчук деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

"Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту - власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна - всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка", – повідомив Медведчук.

Затриманий запевняє, що питаннями трубопроводу він займався на прохання екс-президента. За рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп – до 42 млн доларів США. А після припинення повноважень Порошенка прокачка дизелю через магістраль припинилася.

Також Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих "Л/ДНР".

"У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему", – пояснив Медведчук.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ успішно провела спецоперацію із затримання колишнього нардепа Віктора Медведчука. ФСБ намагалася вивезти його під виглядом військового ЗСУ у Придністров'є, а потім – до Москви. Згодом президент Володимир Зеленський запропонував обміняти Медведчука на українських полонених.

Наступного дня його дружина Оксана Марченко публічно звернулася до Зеленського та Ердогана, аби ті допомогли звільнити його чоловіка. Того ж дня Личаківський районний суд Львова заарештував майно Віктора Медведчука та його родини - 154 об'єкти.

Вже 16 квітня Віктора Медведчука відправили під арешт без можливості внесення застави.