Зеленський пропонує обміняти Медведчука на українських полонених

Президент України Володимир Зеленський розповів про подробиці затримання політика Віктора Медведчука.

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"Він ховався вже 48 днів. І нарешті вирішив спробувати втекти з нашої країни", - повідомив глава держави.

Він зазначив, що Медведчук намагався використати військовий камуфляж, щоб замаскуватися.

"От такий "солдат". Ось такий "патріот". Ну, якщо Медведчук вибрав собі військову форму, то він підпадає під правила воєнного часу", - сказав Зеленський.

Він також запропонував Росії обміняти політика на українців, які зараз перебувають у полоні.

"Важливо, щоб наші співробітники правоохоронних органів та військові теж розглянули цю можливість", - наголосив президент.

Нагадаємо, нардепу від ОПЗЖ повідомили про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 111, а також частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу (державна зрада та створення терористичної організації, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Медведчук втік із-під домашнього арешту наприкінці березня. Екс-нардеп тривалий час перебував під домашніми арештами за "вугільною справою", якою проходив і екс-президент Петро Порошенко.