Зеленский предлагает обменять Медведчука на украинских пленных

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности задержания политика Виктора Медведчука.

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"Он скрывался уже 48 дней. И наконец решил попробовать сбежать из нашей страны", — сообщил глава государства.

Он отметил, что Медведчук пытался использовать военный камуфляж, чтобы замаскироваться.

"Вот такой "солдат". Вот такой "патриот". Ну, если Медведчук выбрал себе военную форму, то он подпадает под правила военного времени", — сказал Зеленский.

Он также предложил России обменять политика на украинцев, которые сейчас находятся в плену.

"Важно, чтобы наши сотрудники правоохранительных органов и военные тоже рассмотрели эту возможность", — подчеркнул президент.

Напомним, нардепу от ОПЗЖ сообщили о подозрении по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 111, а также части 2 статьи 28 и части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса (государственная измена и создание террористической организации, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Медведчук сбежал из-под домашнего ареста в конце марта. Экс-нардеп длительное время находился под домашним арестам по "угольному делу", по которому проходил и экс-президент Петр Порошенко.