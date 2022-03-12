Іллю Ківу оголосили у міжнародний розшук

Державне бюро розслідувань оголошує колишнього нардепа “ОПЗЖ” Іллю Ківу у міжнародний розшук

12 березня у Державному бюро розслідувань (ДБР) зібрали необхідний пакет документів для оголошення в міжнародний розшук Іллю Ківу, який найближчим часом буде переданий закордонним колегам. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“10 березня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду Львова задовольнив клопотання слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань та обрав ківі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, – повідомили у ДБР.

​Офіс генпрокурора підозрює Іллю Ківу у держзраді та порушенні територіальної цілісності України. 23 лютого він привітав на відео з Днем радянської армії та закликав окупантів "звільняти Україну". 3 березня через це його виключила зі своїх лав партія "Опозиційна платформа - За життя".

Нагадаємо, 6 березня генеральний прокурор України Ірина Венедиктова повідомила народного депутата від “ОПЗЖ” Іллю Ківа про підозру та анонсувала його оголошення у міжнародний розшук вже найближчим часом.