Суд заарештував майно родичів Медведчука та Козака на 80 млн гривень

Суд заарештував майно родичів проросійських депутатів Верховної Ради Віктора Медведчука та Тараса Козака на суму 80 млн. гривень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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"Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання слідчих ДБР про арешт рухомого та нерухомого майна, що належить підприємствам родичів народних депутатів від ОПЗЖ. Розмір статутного капіталу цих шести підприємств становить понад 80 мільйонів гривень", - сказано у повідомленні.

Згідно з ним, стосовно родичів Віктора Медведчука та Тараса Козака розпочато кримінальне провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Ухвалою суду арешт накладено на 3 земельні ділянки, 11 нежитлових будівель та приміщень, серед них і приміщення площею майже 300 квадратних метрів у самому центрі Львова. Також заарештовано 126 автомобілів, серед яких і легкові, і вантажівки КРАЗ та КАМАЗ.

Надалі ДБР ініціюватиме передачу заарештованого майна до Національного агентства з управління активами. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше суд заарештував понад 40 млн гривень на рахунках родичів Медведчука та Козака.