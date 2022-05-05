Суд арестовал более 40 млн грн на счетах родственников Медведчука и Козака

Арестованы корпоративные права и счета компаний, принадлежащих родственникам нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом сообщает ГБР.

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Сотрудники ГБР продолжают выявлять незаконно приобретенное имущество Виктора Медведчука, Тараса Козака и их родственников. Они провели обыски на объектах, связанных с семьями депутатов.

Следственные действия проходили в Киевской и во Львовской областях.

Родственники Козака и Медведчука — субъекты уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области.

В ходе обысков изъяты ценные картины, предметы антиквариата и другие драгоценности. На арестованных счетах находилось более 40 млн грн.

Напомним, у домработницы кума Путина Виктора Медведчука в результате санкционированного судом обыска изъяли 467 тысяч долларов США и 87 тысяч евро.

Суд арестовал также полсотни белорусских вагонов-цистерн, пересекших границу на Черниговщине накануне военного вторжения России в Украину. Вагоны фактически обеспечивали логистику оккупационных-русских войск, наступавших по направлению Чернигов — Сумы.

Как отмечают в ГБР, продукция якобы предназначалась нефтекомпаниям, входящим в сферу влияния Медведчука.