У домработницы Медведчука суд изъял полмиллиона долларов и почти 100 тысяч евро

У домработницы кума Путина Виктора Медведчука в результате санкционированного судом обыска изъяли 467 тысяч долларов США и 87 тысяч евро.

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28 апреля в рамках расследования попытки захвата госвласти экс-нардепом партии “ОПЗЖ” Виктором Медведчуком, правоохранительные органы провели санкционированный судом обыск у его домработницы. В результате у нее нашли и изъяли 467 тысяч долларов США и 87 тысяч евро. Об этом на своей фейсбук-странице сообщила генпрокурор Украина Ирина Венедиктова.

"Жила-была обычная женщина и работала она домработнице. Глобально, ничего особенного... И снова таки, вы скажете, что рано быть в колокола — а вдруг наследство, кто-то занял, накопила, продала что-то, это же жизнь", — написала Венедиктова

По ее словам, обыск проводили в ходе расследования уголовного производства по ч.4 ст.110-2 УКУ - финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата госвласти, изменения границ территории или госграницы.

Напомним, 18 апреля Виктор Медведчук обратился к Зеленскому и Путину с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Бывший нардеп Виктор Медведчук был задержан службой безопасности Украины 12 апреля. Медведчук скрылся из-под домашнего ареста в конце марта. Экс-нардеп долгое время находился под домашним арестом по "угольному делу", по которому проходил и экс-президент Петр Порошенко.

Напомним, ранее Венедиктова подчеркнула, что украинское гражданство народного депутата Виктора Медведчука не будет препятствием для возможности его обмена с Россией на украинских пленных.