Медведчук обратился к Зеленскому и Путину с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя

Бывший нардеп от партии ОПЗЖ Виктор Медведчук 18 апреля обратился к президентам Украины и РФ Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

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Медведчук записал видеообращение к главам двух государств, в котором он отметил, что граждане Украины, в том числе военные, находятся в заблокированном городе, не имея безопасного выхода через гуманитарные коридоры.

"Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и находящихся там на сегодняшний день жителей, не имеющих возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры", – сказал Медведчук.

В СБУ отметили, что в заблокированном Мариуполе остаются, по разным оценкам, около 120 тысяч мирных жителей, а город продолжают защищать бойцы полка "Азов" и 36-й бригады морской пехоты. Стоит отметить, что ранее военные заявили, что ни за что не покинут город.

Также 18 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопрос о реакции российского лидера Владимира Путина на обращение к нему жены Медведчука Оксаны Марченко с просьбой об обмене мужа.

"Кремль сообщит, если Путин отреагирует на обращение жены Медведчука с просьбой помочь обменять ее мужа", - сказал Песков.

Бывший нардеп Виктор Медведчук был задержан службой безопасности Украины 12 апреля. Медведчук скрылся из-под домашнего ареста в конце марта. Экс-нардеп долгое время находился под домашним арестом по "угольному делу", по которому проходил и экс-президент Петр Порошенко.

Напомним, ранее Венедиктова подчеркнула, что украинское гражданство народного депутата Виктора Медведчука не будет препятствием для возможности его обмена с Россией на украинских пленных.