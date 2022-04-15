Украинское гражданство Медведчука не помешает обменять его на украинских военных, — генпрокурор

Украинское гражданство народного депутата Виктора Медведчука не будет препятствием для возможности его обмена с Россией на украинских пленных.

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Об этом в эфире телемарафона заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Если гражданин Украины дает согласие на такой обмен, то такой обмен абсолютно возможен... Давайте посмотрим, как будет двигаться. Захотят ли россияне себе Медведчука и захочет ли Медведчук такого обмена. Теоретически, мы думаем, что захочет. А дальше уже будем смотреть техническую сторону этого процесса", — добавила она.

При этом Венедиктова отметила, что с тем, чтобы Медведчука сначала осудить в Украине, существуют "технические особенности". Возможно, его сначала нужно будет обменять, а потом уже заочно судить. В то же время генпрокурор отметила — Медведчуку после его побега должна быть изменена мера пресечения на содержание под стражей.

"То, что Медведчук сбежал, означает, что теперь у него однозначно должно измениться мера пресечения. Если раньше были какие-то возможности домашнего ареста, то сегодня понятно, что здесь должно быть содержание под стражей", - подчеркнула Венедиктова.

Напомним, Служба безопасности Украины успешно провела спецоперацию по задержанию бывшего нардепа от партии ОПЗЖ Медведчука вечером 12 апреля.

Зеленский предложил России обменять его на украинских пленных. Но в Кремле уже заявили, что Медведчук является иностранным политическим деятелем и не имеет отношения к войне.

Также в Кремле заявили, что Медведчук не является гражданином России, и Кремль не уверен, что Медведчук хочет, чтобы его обменивали на украинских пленных