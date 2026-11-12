Украина обошла Великобританию и Молдову и стала главным поставщиком ячменя в ЕС

За первые 19 недель 2026/27 маркетингового года (с 1 июля по 8 ноября) Украина поставила в страны ЕС 69,97 тыс. тонн ячменя. Это в 3,7 раза превышает показатель за аналогичный период в прошлом сезоне, когда экспорт составил 19,16 тыс. тонн.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "АПК-Информ".

Кто вошел в тройку крупнейших поставщиков

Благодаря стремительному наращиванию объемов доля Украины на рынке импортного ячменя ЕС выросла с 9,97 % до 30,19 %. Это позволило украинским экспортерам занять первое место среди всех поставщиков этой зерновой в Евросоюз.

Вторую строчку занимает Молдова, которая экспортировала в ЕС 67,94 тыс. тонн ячменя (доля 29,31%).

На третье место опустилась Великобритания с показателем 58,22 тыс. тонн ( 25,12%), хотя в прошлом году она была безоговорочным лидером европейского рынка с долей 57,48 %.

Как изменился общий спрос на ячмень в Евросоюзе

В целом с 1 июля по 8 ноября страны Евросоюза импортировали 231,78 тыс. тонн ячменя, что на 20,65 % больше, чем за соответствующий период 2025/26 МГ (192,12 тыс. тонн).

В то же время текущие объемы закупок все еще остаются на 57,42 % ниже, чем в сезоне 2024/25 МГ, когда за первые 19 недель в ЕС ввезли 544,38 тыс. тонн этой культуры.

Напомним, в сентябре 2026 года Украина экспортировала 3,04 млн тонн агропродукции – на 41,5% больше, чем месяцем ранее. Более всего возросли поставки зерновых, масличных культур и продуктов их переработки.