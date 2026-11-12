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Україна обійшла Велику Британію та Молдову і стала головним постачальником ячменю до ЄС

ячмінь
Український ячмінь витісняє конкурентів у Європі / Depositphotos

За перші 19 тижнів 2026/27 маркетингового року (з 1 липня по 8 листопада) Україна поставила до країн ЄС 69,97 тис. тонн ячменю. Це у 3,7 раза перевищує показник за аналогічний період минулого сезону, коли експорт становив 19,16 тис. тонн.

Як пише Dilo, про це повідомляє "АПК-Інформ".

Хто увійшов до трійки найбільших постачальників

Завдяки стрімкому нарощуванню обсягів частка України на ринку імпортного ячменю ЄС зросла з 9,97% до 30,19%. Це дозволило українським експортерам посісти перше місце серед усіх постачальників цієї зернової до Євросоюзу.

Другу сходинку посідає Молдова, яка експортувала до ЄС 67,94 тис. тонн ячменю (частка 29,31%).

На третє місце опустилася Велика Британія із показником 58,22 тис. тонн (25,12%), хоча торік вона була беззаперечним лідером європейського ринку з часткою 57,48%.

Як змінився загальний попит на ячмінь у Євросоюзі

Загалом із 1 липня по 8 листопада країни Євросоюзу імпортували 231,78 тис. тонн ячменю, що на 20,65% більше, ніж за відповідний період 2025/26 МР (192,12 тис. тонн).

Водночас поточні обсяги закупівель все ще залишаються на 57,42% нижчими, ніж у сезоні 2024/25 МР, коли за перші 19 тижнів до ЄС завезли 544,38 тис. тонн цієї культури.

Нагадаємо, у вересні 2026 року Україна експортувала 3,04 млн тонн агропродукції - на 41,5% більше, ніж місяцем раніше. Найбільше зросли поставки зернових, олійних культур та продуктів їх переробки.

Автор:
Тетяна Бесараб

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