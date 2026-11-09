Імпортери знижують ціни на ячмінь: в Україні дешевшає зерно, а експорт скорочується

Світові закупівельні ціни на фуражний ячмінь продовжують знижуватися, що посилює тиск на український ринок. На тлі слабкого експортного попиту, високої вартості логістики та обмежених закупівель переробників внутрішні ціни також ідуть вниз.

Як пише Dilo, про це інформує "Зернова біржа".

Останні міжнародні тендери підтвердили подальше здешевлення фуражного ячменю на світовому ринку. Це послаблює інтерес імпортерів до української продукції та посилює тиск на внутрішні закупівельні ціни.

Зокрема, Державна зернова агенція Тунісу (ODC) під час тендера 28 жовтня придбала 100 тис. тонн фуражного ячменю за середньою ціною $292,88/т C&F. Це на $12,8/т менше порівняно з попередніми торгами 23 вересня.

Своєю чергою, Державна закупівельна агенція Йорданії (MIT) 27 жовтня закупила 60 тис. тонн ячменю довільного походження з поставкою у першій половині січня 2027 року. Ціна закупівлі становила $292,25/т C&F, що на $26,25/т нижче за показник тендера 9 вересня.

Закупівельні ціни в Україні продовжують падати

В Україні експортні ціни попиту на фуражний ячмінь залишаються в межах 6500–7200 грн/т, або $140–150/т, з доставкою до дунайських портів. Водночас подорожчання логістики змушує трейдерів знижувати закупівельні ціни всередині країни.

Переробні підприємства також скоротили закупівельні ціни на фуражний ячмінь до 4500–5000 грн/т з доставкою на млин. Закупівлі залишаються обмеженими через значну пропозицію зерна на ринку.

Ситуація з пивоварним ячменем також залишається складною. Солодові заводи практично припинили закупівлі ярого пивоварного ячменю через нестачу вільних складських потужностей, а також повільну реалізацію та відвантаження солоду.

Експорт українського ячменю суттєво скоротився

У жовтні Україна експортувала лише 34 тис. тонн ячменю проти 216 тис. тонн за аналогічний місяць 2025 року.

Загалом від початку 2026/27 маркетингового року експорт становив 482 тис. тонн. Для порівняння, за аналогічний період минулого сезону за кордон було відвантажено 1,89 млн тонн.

Водночас до завершення сезону Україна потенційно може експортувати ще 2,5–3 млн тонн ячменю. Це залишає імпортерам можливість розраховувати на додаткові поставки у другій половині маркетингового року.

Україна нарощує частку на ринку ЄС

За даними Єврокомісії, з 1 липня до 25 жовтня 2026 року країни Євросоюзу імпортували 225,96 тис. тонн ячменю. Це на 21,3% більше, ніж за відповідний період попереднього сезону, коли обсяг закупівель становив 186,23 тис. тонн.

Україна збільшила поставки на європейський ринок у 3,7 раза — з 18,96 до 69,83 тис. тонн.

У результаті частка українського ячменю в імпорті ЄС зросла з 10,18% до 30,9%. Україна стала найбільшим постачальником цієї культури до Євросоюзу, випередивши Молдову, яка поставила 65,85 тис. тонн (29,14%), та Велику Британію — 58,22 тис. тонн (25,77%). Торік саме Велика Британія була лідером із часткою 57,17%.

Ячмінь у Франції також дешевшає

За даними Agritel, протягом останніх двох тижнів фізичні ціни на фуражний ячмінь у Франції залишалися на рівні 207 євро/т. Однак через послаблення євро його вартість у доларовому еквіваленті знизилася до $231/т FOB-Руан.

Ціни на ярий пивоварний ячмінь також пішли вниз — на 2 євро/т, до 236 євро/т FOB-Крей. Основним чинником тиску стало здешевлення фуражної кукурудзи.

Таким чином, український ринок ячменю залишається під впливом одразу кількох негативних чинників: зниження світових цін, скорочення експортних відвантажень, подорожчання логістики та обмеженого попиту з боку переробників.

Нагадаємо, світові ціни на продовольство продовжать зростати у 2027 році після суттєвого подорожчання у 2026-му. Найбільший тиск серед основних зернових очікується на ринку пшениці через перебої з поставками з Чорноморського регіону, несприятливу погоду та високі виробничі витрати.