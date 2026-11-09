Импортеры снижают цены на ячмень: в Украине дешевеет зерно, а экспорт сокращается

Мировые закупочные цены на фуражный ячмень продолжают снижаться, что усиливает давление на украинский рынок. На фоне слабого экспортного спроса, высокой стоимости логистики и ограниченных закупок переработчиков, внутренние цены также идут вниз.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Зерновая биржа".

Последние международные тендеры подтвердили дальнейшее удешевление фуражного ячменя на мировом рынке. Это ослабляет интерес импортеров к украинской продукции и увеличивает давление на внутренние закупочные цены.

В частности, Государственное зерновое агентство Туниса (ODC) во время тендера 28 октября приобрело 100 тыс. тонн фуражного ячменя по средней цене $292,88/т C&F. Это на $12,8/т меньше по сравнению с предыдущими торгами 23 сентября.

В свою очередь Государственное закупочное агентство Иордании (MIT) 27 октября закупило 60 тыс. тонн ячменя произвольного происхождения с поставкой в первой половине января 2027 года. Цена закупки составила $292,25/т C&F, что на $26,25/т ниже показателя тендера 9 сентября.

Закупочные цены в Украине продолжают падать

В Украине экспортные цены спроса на фуражный ячмень остаются в пределах 6500–7200 грн/т или $140–150/т с доставкой в дунайские порты. В то же время, подорожание логистики заставляет трейдеров снижать закупочные цены внутри страны.

Перерабатывающие предприятия также сократили закупочные цены на фуражный ячмень до 4500–5000 грн/т с доставкой на мельницу. Закупки остаются ограниченными из-за значительного предложения зерна на рынке.

Ситуация с пивоваренным ячменем тоже остается сложной. Солодовые заводы практически прекратили закупки ярового пивоваренного ячменя из-за нехватки свободных складских мощностей, а также медленной реализации и отгрузки солода.

Экспорт украинского ячменя существенно сократился

В октябре Украина экспортировала всего 34 тыс. тонн ячменя против 216 тыс. тонн за аналогичный месяц 2025 года.

В целом с начала 2026/27 маркетингового года экспорт составил 482 тыс. тонн. Для сравнения, за аналогичный период прошлого сезона за границу было отгружено 1,89 млн. тонн.

В то же время, до завершения сезона Украина потенциально может экспортировать еще 2,5–3 млн тонн ячменя. Это оставляет импортерам возможность рассчитывать на дополнительные поставки во второй половине маркетингового года.

Украина наращивает долю на рынке ЕС

По данным Еврокомиссии, с 1 июля по 25 октября 2026 года страны Евросоюза импортировали 225,96 тыс. тонн ячменя. Это на 21,3% больше чем за соответствующий период предыдущего сезона, когда объем закупок составил 186,23 тыс. тонн.

Украина увеличила поставки на европейский рынок в 3,7 раза - с 18,96 до 69,83 тыс. тонн.

В результате доля украинского ячменя в импорте ЕС выросла с 10,18 до 30,9%. Украина стала крупнейшим поставщиком этой культуры в Евросоюз, опередив Молдову, поставившую 65,85 тыс. тонн (29,14%), и Великобританию - 58,22 тыс. тонн (25,77%). В прошлом году именно Великобритания была лидером с долей 57,17%.

Ячмень во Франции также дешевеет

По данным Agritel, за последние две недели физические цены на фуражный ячмень во Франции оставались на уровне 207 евро/т. Однако из-за ослабления евро его стоимость в долларовом эквиваленте снизилась до $231/т FOB-Руан.

Цены на яровой пивоваренный ячмень также пошли вниз – на 2 евро/т, до 236 евро/т FOB-Крей. Основным фактором давления стало удешевление фуражной кукурузы.

Таким образом, украинский рынок ячменя остается под влиянием нескольких негативных факторов: снижение мировых цен, сокращение экспортных отгрузок, подорожание логистики и ограниченного спроса со стороны переработчиков.

Напомним,мировые цены на продовольствие продолжат расти в 2027 году после существенного удорожания в 2026-м. Наибольшее давление среди основных зерновых ожидается на рынке пшеницы из-за перебоев с поставками из Черноморского региона, неблагоприятной погоды и высоких производственных затрат.