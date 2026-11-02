Украинское зерно все активнее идет на мероприятие: Венгрия стала главным направлением

Украина в октябре нарастила передачу зерновых грузов через западные железнодорожные переходы. Наибольшее зерно сейчас идет в Венгрию, в то же время, скорее всего, по сравнению с сентябрем растет румынское направление.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение RAIL.insider.

За первые 27 суток октября через западные пограничные переходы в среднем передавали 337 вагонов с зерном в сутки. Это на 57 вагонов больше, чем в сентябре. Таким образом, среднесуточные объемы выросли примерно на 20%.

Больше украинского зерна среди соседних стран принимает Венгрия — в среднем 104,5 вагона, или почти 6,5 тыс. тонн в сутки.

На втором месте находится Словакия, куда ежесуточно передают около 84 вагонов, или 5,3 тыс. тонн зерновых. По сравнению с сентябрем объемы выросли на 7%.

В Польшу следуют в среднем 78 вагонов с зерном в сутки — почти 5 тыс. тонн. За месяц показатель вырос на 12,5%.

Наибольшие темпы роста среди четырех направлений зафиксированы на границе с Румынией.

Через украинско-румынские переходы ежесуточно передают в среднем 71 вагон с зерном. Это на 23% больше, чем в сентябре.

Таким образом, в октябре объемы передачи зерновых выросли по всем основным западным направлениям.

Активизация западных маршрутов проходит на фоне перестройки украинской экспортной логистики. Из-за ограничения работы портов Одессы экспортеры снова активнее используют западную границу и дунайское направление. В то же время такие маршруты остаются более дорогими и имеют меньшую пропускную способность, чем морские перевозки.