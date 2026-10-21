Как изменилась география покупателей украинского зерна после перестройки маршрутов

Перестройка экспортной логистики пока не привела к радикальному изменению географии покупателей украинского зерна. Украина продолжает поставлять продукцию на традиционные рынки, однако объемы экспорта сократились, а часть отдельных стран заметно изменилась. Dilo рассказывает, как изменение маршрутов повлияло на географию украинского зернового экспорта.

За девять месяцев 2026 года Украина экспортировала 29,5 млн. тонн зерновых против 39 млн. тонн за аналогичный период прошлого года. По словам руководителя аналитического отдела УКАБ Максима Гопки, одна из причин состоит в ограничениях работы портов Большой Одессы и необходимости перенаправлять часть продукции через альтернативные маршруты.

До блокировки глубоководные порты обеспечивали основную часть украинского агроэкспорта. По данным Минагрополитики, в июне через них проходило около 90% экспорта зерновых, масличных культур и продуктов их переработки. После российских ударов по Черноморским портам альтернативные маршруты позволяют обеспечивать всего около 45-50% необходимых объемов экспорта.

Турция остается самым большим покупателем

Крупнейшим покупателем украинских зерновых остается Турция. По данным УКАБ, за девять месяцев 2026 года поставки в страну выросли с 5 млн. до 6,3 млн. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ее доля в украинском экспорте зерновых увеличилась с 17,7% до 21,2%.

Больше украинского зерна стала покупать и Италия. Объемы выросли с 2,3 млн. до 3,1 млн. тонн, а доля страны в экспорте с 7,9% до 10,7%. Поставки в Алжир увеличились с 1,7 млн. до 2,3 млн. тонн, а его доля с 5,8% до 7,6%.

Зато заметно сократился экспорт в Египет. Если за девять месяцев 2025 года Украина поставила туда 4,3 млн. тонн зерновых, то за аналогичный период 2026-го только 2,8 млн. тонн. Доля Египта соответственно снизилась с 14,8% до 9,5%.

В то же время, структура покупателей отличается в зависимости от культуры. По данным Украинской зерновой ассоциации, в 2025/26 маркетинговом году крупнейшим покупателем украинской кукурузы была Турция, импортировавшая 6,46 млн тонн. Больше всего пшеницы приобрел Египет, приобретя 3,86 млн тонн, затем Алжир из 2,78 млн тонн и Индонезия с 2,07 млн тонн. Китай оставался самым большим покупателем украинского ячменя с объемом 487 тыс. тонн.

При этом Гопка отмечает, что изменения в объемах поставок в отдельные страны пока не означают принципиальную перестройку географии сбыта.

"На сегодняшний день география экспорта зерна существенно не изменилась, если говорить о конечном потребителе. Изменились логистические пути реализации украинской продукции через Румынию и Польшу как транзит. Мы экспортируем на те же рынки, что и в прошлом году, однако уже другие объемы продукции", - объясняет он.

Для отдельных экспортеров, однако, структура покупателей изменилась заметнее. Генеральный директор группы компаний "Агропросперис" Игорь Осьмачко оценивает эти изменения в контексте последних пяти лет.

До полномасштабной войны нашим самым большим покупателем был Китай. Далее следовали Европейский Союз и страны Африки. После начала полномасштабного вторжения мы стали больше перевозить через Дунай и западные границы, и ЕС стал нашим самым большим рынком. Игорь Осьмачко Генеральный директор группы компаний "Агропросперис"

После запуска зернового коридора компания снова смогла отправлять крупные судовые партии в Китай. Однако сейчас это направление существенно сократилось.

"Китай фактически выбыл из наших основных покупателей. Сейчас мы поставляем туда очень ограниченные партии, преимущественно ячмень. Китай переориентировался с украинской продукции на других поставщиков", - говорит Осьмачко.

Большое значение для компании приобрели страны Средиземноморья, в частности Турция, Италия, Египет и Алжир. В то же время работать с отдаленными азиатскими рынками стало гораздо сложнее.

"Бангладеш, Индонезия, Вьетнам - это рынки, которые мы развивали и куда раньше поставляли продукцию. Сейчас для нас работать с ними очень сложно. Зато к нашим рынкам добавился Алжир, куда в течение последнего года мы много поставляли", - рассказал Осьмачко.

Как изменились маршруты поставок украинского зерна

Ограничения работы Большой Одессы заставляют экспортеров снова активнее использовать Дунай и западную границу. В сентябре пропускная способность альтернативного маршрута через Румынию составила 1,19 млн. тонн, через Польшу 420 тыс. тонн, а через Венгрию 330 тыс. тонн, говорит Гопка.

"Часть потоков переходит на Дунай и железную дорогу, но такие маршруты дороже и имеют меньшую пропускную способность", - добавляет он.

На практике влияние смены маршрутов уже ощущают украинские экспортеры. По словам Осьмачка, у Украины есть возможности для экспорта через Дунай и западную границу, однако они не могут полностью заменить морские порты. Кроме меньшей пропускной способности альтернативная логистика обходится дороже.

По оценкам Минагрополитики, в 2026 году Украина ожидает получить около 80 млн. тонн зерновых и масличных культур, из которых около 60 млн. тонн планируется экспортировать. В то же время альтернативными маршрутами в нынешних условиях можно вывезти около 30 млн тонн. Так что даже при максимальном использовании альтернативных путей они способны покрыть лишь часть экспортных потребностей Украины.

Цена уже не главное преимущество украинского зерна

Смена маршрутов влияет не только на объемы поставок, но и на конкурентоспособность украинской продукции на внешних рынках. В УКАБ подчеркнули, что Украина традиционно остается конкурентной в первую очередь по цене зерна, однако сегодня все большую роль играет уже не FOB-цена сама по себе, а конечная цена доставки и гарантированность выполнения контракта. А более дорогой фрахт, страхование, простое судов и переориентация грузов через Дунай могут полностью снизить ценовое преимущество украинской продукции.

Эту проблему видят и сами экспортеры. По словам Осьмачко, главная сложность альтернативных маршрутов заключается именно в их экономической целесообразности. Если за предыдущие годы производитель мог получать за пшеницу на элеваторе около $211-217 за тонну, то при нынешней логистике в отдельных сценариях эта сумма может снижаться примерно до $114.

Еще одним фактором для иностранных покупателей стала предсказуемость поставок. По словам Гопки, логистические риски стали более важным фактором для покупателей.

Иностранный покупатель сегодня оценивает не только цену украинского зерна, но и вероятность того, что судно будет загружено и прибудет в срок. После усиления атак в Черном море часть судовладельцев отменяет рейсы, а покупатели задерживают закупки или переориентируются на Румынию и Болгарию, даже если зерно там стоит дороже. Это свидетельствует о появлении "премии за надежность" поставки. Максим Гопка Руководитель аналитического отдела УКАБ

Особенно это влияет на долгосрочные контракты, ведь покупатели менее охотно заказывают большие объемы на несколько месяцев, если не могут спрогнозировать доступность портов и стоимость доставки. В таком случае растет роль более коротких контрактов и меньших партий.

Подобные изменения произошли и в работе "Агропросперис". До полномасштабной войны компания могла продавать зерно в год вперед. После вторжения горизонт планирования сократился, а уже весной этого года составил два-три месяца. Сейчас в компании не продают зерно вперед, а торгуют преимущественно зерном, которое уже загружено. В общем, контракты заранее на рынке остаются, однако сама компания пытается минимизировать риски.

"Для нас контракт означает, что мы должны выполнить поставку. Если мы не уверены, что судно безопасно выйдет, пытаемся продавать уже тогда, когда видим, что оно с нашим грузом находится в безопасной зоне. После выхода судна в безопасную зону найти покупателя гораздо проще", - говорит Осьмачко.

В то же время на более прогнозируемых маршрутах горизонт контрактирования может быть длиннее. Например, при отправке зерна баржей в Констанцу компания может заключить контракт за несколько недель до поставки.

Украина рискует терять не рынки, а долю на них

Если проблемы с логистикой будут сохраняться, Украина рискует постепенно терять часть своих позиций на отдельных рынках.

"Такой риск есть, но это больше о потере доли рынка, а не о полном исчезновении украинского зерна из определенной страны", - говорит Гопка.

Более всего это касается конкурентных рынков, где украинское зерно можно заменить продукцией из стран ЕС, Аргентины, Австралии или США. Прежде всего, это касается стран Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Именно эти рынки сейчас особенно важны для украинской пшеницы. В УКАБ говорят, что проблема заключается в том, что после перехода покупателя на другого поставщика вернуть долю рынка сложнее, и это потребует времени.

На примере "Агропросперис" видно, как логистические ограничения влияют на рынки сбыта украинских экспортеров. Компания существенно сократила поставки в Китай и испытывает трудности с отгрузками на отдаленные азиатские рынки. Осьмачко считает, что часть покупателей после возобновления стабильной работы морских портов можно будет вернуть.

"Пока мы фактически не думаем о конкуренции за потерянных покупателей, потому что просто не можем доставить товар на часть этих рынков. Думаю, если полноценно заработают порты, возврат части покупателей произойдет достаточно быстро. Мы уже проходили это в 2022 году", - говорит он.

Сложнее будет вернуться на рынки, где для покупателей особенно важна надежность снабжения. По словам Игоря Осьмачко, возобновить работу с такими странами, как Китай, украинские экспортеры смогут после улучшения ситуации безопасности.

"За последние пять лет мы несколько раз были вынуждены фактически перестраивать нашу экспортную бизнес-модель. В таких условиях главная задача руководства – не просто сохранить объемы продаж, а обеспечить финансовую устойчивость компании, контролировать риски и сохранять возможность быстро масштабировать бизнес после возобновления логистики", – добавляет он.

Следовательно, изменение экспортных маршрутов пока не привело к кардинальному изменению географии украинского зернового экспорта, однако уже влияет на доли отдельных рынков. Растут поставки в Турцию, Италию и Алжир, тогда как для отдельных экспортеров усложняется работа с удаленными азиатскими покупателями.

Дальнейшая география экспорта будет зависеть не только от спроса на украинское зерно, но и от того, сможет ли Украина доставлять его по конкурентной цене и в предполагаемые сроки.