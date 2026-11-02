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Продукты в мире будут дорожать: что будет толкать цены вверх

зерно
Продукты в мире будут дорожать / Depositphotos

Мировые цены на продовольствие продолжат расти в 2027 году после существенного подорожания в 2026 году. Наибольшее давление среди основных зерновых ожидается на рынке пшеницы из-за перебоев с поставками из Черноморского региона, неблагоприятной погоды и высоких производственных затрат.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение graintrade.

Согласно октябрьскому Commodity Markets Outlook, общий индекс мировых цен на продовольственные товары в 2026 году вырастет на 10,3%, а в 2027 году — еще на 7,2%. Цены на зерновые будут расти быстрее: на 14,1% и 9,3% соответственно.

Пшеница подорожает больше всего

Всемирный банк ожидает, что средняя цена американской твердой краснозернистой озимой пшеницы (HRW) в 2026 году вырастет на 28% - с $243 до $311 за тонну. В 2027 году она может подняться еще на 13,5% до $353 за тонну.

Прогноз существенно ухудшился по сравнению с апрелем. Тогда Всемирный банк ожидал среднюю цену пшеницы на уровне $253 за тонну в 2026 году и $260 в 2027 году.

Кукуруза, по прогнозу, подорожает с $203 за тонну в 2025 году до $223 в 2026 и $235 в 2027 году. Это соответствует росту на 9,9% и 5,4%.

Средняя цена ячменя ожидается на уровне $164 за тонну в 2026 году и $172 в 2027 году. Тайский рис из 5% битых зерен подорожает с $408 за тонну в 2025 году до $448 в этом году и $500 в следующем.

Будут дорожать также масло и корма

Рост ожидается и на рынке масличных культур и продуктов их переработки.

Соевое масло в 2026 году может подорожать примерно на 39% - до $1 585 за тонну, а в 2027-м - до $1 765. Соевый шрот прогнозируется на уровне $430 и $471 за тонну соответственно, а соя - $489 и $515.

Дополнительное давление на себестоимость агропродукции оказывают энергоносители и удобрения. Всемирный банк прогнозирует рост цен на энергоресурсы на 32% в 2026 году, а средняя цена Brent может подняться с $69 до $91 за баррель.

Индекс цен на удобрения в текущем году вырастет примерно на 14%, хотя в 2027 году ожидается его снижение примерно на 12%.

Что может еще сильнее поднять цены

Среди главных рисков Всемирный банк называет длительные перебои с поставками зерна через Черное море, высокую стоимость энергии и сильнее ожидания влияния Эль-Ниньо.

Если эти факторы реализуются одновременно, в 2027 году мировые цены на продовольственные товары могут оказаться примерно на 12% выше базового прогноза и превысить уровень 2022 года. Самым болезненным такой сценарий будет для стран, сильно зависящих от импорта продовольствия.

Напомним, ранее Dilo писало, что цены на продукты в мире продолжают расти из-за перебоев с морскими перевозками, военных рисков, засухи и более дорогих энергоносителей. В частности, цены на пшеницу уже выросли более чем на 30%, а удорожание горючего, удобрений и фрахта дополнительно увеличивает расходы производителей и экспортеров.

Автор:
Татьяна Гойденко

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