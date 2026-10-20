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Цены на продукты в Украине вырастут до 20%: что подорожает больше всего к концу осени

Продуктовая корзина подорожает к концу осени
Продуктовая корзина подорожает к концу осени / Depositphotos

В Украине в осенне-зимний период ожидается рост цен на базовые продукты питания в пределах 10-20%. Наибольшее удорожание затронет молочную продукцию, овощи и хлебобулочные изделия.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАР) Денис Марчук.

По его словам, главными факторами давления на цены являются сезонный переход на импорт и расходы на хранение урожая, а также использование альтернативных источников питания предприятиями из-за атак на энергетическую инфраструктуру.

"Ситуация с продуктами в осенне-зимний период времени обостряется. Первый фактор - природно-климатический, связанный с тем, что значительное количество продукции мы не производим, а храним, что-то начинаем импортировать. Соответственно, это влечет дополнительные затраты", - пояснил Марчук.

Динамика цен по категориям

По прогнозам Всеукраинского аграрного совета:

  • Общий уровень ценового роста на продукты составит в среднем 10%, а по отдельным позициям – до 20%.
  • Овощи и молочная продукция: существенно прибавят в цене из-за затрат на закладку в хранилища, импорт и использование дизель-генераторов при отключении электроэнергии.
  • Хлеб частично до конца года может подорожать еще на 60%.

Эксперт подчеркнул, что сокращение светового дня и наступление холодов будут заставлять агропредприятия и переработчиков еще больше полагаться на генерацию из топлива, что будет непосредственно формировать новую себестоимость продукции.

Напомним, в Украине в сентябре потребительские цены в Украине выросли на 2,1% по сравнению с августом, резко ускорившись после августовских 0,1%. В годовом измерении инфляция достигла 10%, а самый большой скачок за месяц зафиксировали на яйца – сразу на 43,6%.

Автор:
Татьяна Бессараб

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