Ціни на продукти в Україні зростуть до 20%: що здорожчає найбільше до кінця осені

В Україні в осінньо-зимовий період очікується зростання цін на базові продукти харчування в межах 10–20%. Найбільше здорожчання зачепить молочну продукцію, овочі та хлібобулочні вироби.

Як пише Dilo, про це в етері телемарафону повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.

За його словами, головними чинниками тиску на ціни є сезонний перехід на імпорт і витрати на зберігання врожаю, а також використання альтернативних джерел живлення підприємствами через атаки на енергетичну інфраструктуру.

"Ситуація з продуктами в осінньо-зимовий період часу загострюється. Перший фактор — природно-кліматичний, пов’язаний з тим, що значну кількість продукції ми не виробляємо, а зберігаємо, щось починаємо імпортувати. Відповідно, це тягне за собою додаткові витрати", — пояснив Марчук.

Динаміка цін по категоріях

За прогнозами Всеукраїнської аграрної ради:

Загальний рівень цінового зростання на продукти становитиме в середньому 10%, а по окремих позиціях — до 20%.

на продукти становитиме в середньому 10%, а по окремих позиціях — до 20%. Овочі та молочна продукція: суттєво додадуть у ціні через витрати на закладку у сховища, імпорт та використання дизель-генераторів під час відключень електроенергії.

суттєво додадуть у ціні через витрати на закладку у сховища, імпорт та використання дизель-генераторів під час відключень електроенергії. Хліб: частково до кінця року може здорожчати ще на 60%.

Експерт підкреслив, що скорочення світлового дня та настання холодів змушуватимуть агропідприємства й переробників ще більше покладатися на генерацію з палива, що безпосередньо формуватиме нову собівартість продукції.

Нагадаємо, в Україні у вересні споживчі ціни в Україні зросли на 2,1% порівняно із серпнем, різко прискорившись після серпневих 0,1%. У річному вимірі інфляція сягнула 10%, а найбільший стрибок за місяць зафіксували на яйця – одразу на 43,6%.