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Продукти у світі дорожчатимуть: що штовхатиме ціни вгору

зерно
Продукти у світі дорожчатимуть / Depositphotos

Світові ціни на продовольство продовжать зростати у 2027 році після суттєвого подорожчання у 2026-му. Найбільший тиск серед основних зернових очікується на ринку пшениці через перебої з поставками з Чорноморського регіону, несприятливу погоду та високі виробничі витрати.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення graintrade.

Згідно з жовтневим Commodity Markets Outlook, загальний індекс світових цін на продовольчі товари у 2026 році зросте на 10,3%, а у 2027 році — ще на 7,2%. Ціни на зернові зростатимуть швидше: на 14,1% та 9,3% відповідно.

Пшениця подорожчає найбільше

Світовий банк очікує, що середня ціна американської твердої червонозернистої озимої пшениці (HRW) у 2026 році зросте на 28% — з $243 до $311 за тонну. У 2027 році вона може піднятися ще на 13,5% — до $353 за тонну.

Прогноз суттєво погіршився порівняно з квітнем. Тоді Світовий банк очікував середню ціну пшениці на рівні $253 за тонну у 2026 році та $260 у 2027-му.

Кукурудза, за прогнозом, подорожчає з $203 за тонну у 2025 році до $223 у 2026-му та $235 у 2027 році. Це відповідає зростанню на 9,9% та 5,4%.

Середня ціна ячменю очікується на рівні $164 за тонну у 2026 році та $172 у 2027-му. Тайський рис із 5% битих зерен подорожчає з $408 за тонну у 2025 році до $448 цього року та $500 наступного.

Дорожчатимуть також олія та корми

Зростання очікується й на ринку олійних культур та продуктів їх переробки.

Соєва олія у 2026 році може подорожчати приблизно на 39% — до $1 585 за тонну, а у 2027-му — до $1 765. Соєвий шрот прогнозується на рівні $430 та $471 за тонну відповідно, а соя — $489 та $515.

Додатковий тиск на собівартість агропродукції створюють енергоносії та добрива. Світовий банк прогнозує зростання цін на енергоресурси на 32% у 2026 році, а середня ціна Brent може піднятися з $69 до $91 за барель.

Індекс цін на добрива цього року зросте приблизно на 14%, хоча у 2027 році очікується його зниження приблизно на 12%.

Що може ще сильніше підняти ціни

Серед головних ризиків Світовий банк називає тривалі перебої з поставками зерна через Чорне море, високу вартість енергії та сильніший за очікування вплив Ель-Ніньйо.

Якщо ці фактори реалізуються одночасно, у 2027 році світові ціни на продовольчі товари можуть виявитися приблизно на 12% вищими за базовий прогноз і перевищити рівень 2022 року. Найболючішим такий сценарій буде для країн, які сильно залежать від імпорту продовольства.

Нагадаємо, раніше Dilo писало, що ціни на продукти у світі продовжують зростати через перебої з морськими перевезеннями, воєнні ризики, посуху та дорожчі енергоносії. Зокрема, ціни на пшеницю вже зросли більш ніж на 30%, а подорожчання пального, добрив і фрахту додатково збільшує витрати виробників та експортерів.

Автор:
Тетяна Гойденко

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