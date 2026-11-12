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Правительство хочет сделать е-ТТН основным документом для грузовых перевозок. Что будет с бумажными?

грузовики
Правительство хочет сделать е-ТТН основным документом / Freepik

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий обязательный приоритет электронной товарно-транспортной накладной в сфере внутренних грузовых перевозок.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на карточку законопроекта в Верховной Раде.

Документ должен реформировать систему контроля и документооборота в грузовых перевозках, которая остается ресурсозатратной и уязвимой к злоупотреблениям.

Законопроект предполагает, что электронная ТТН станет основной формой документа. Бумажную накладную позволят использовать только при технической невозможности оформить электронную.

При этом в те же сутки компания должна будет создать идентичный электронный документ.

Зачем вводят обязательные е-ТТН

В правительстве рассчитывают, что цифровизация грузовых перевозок позволит усилить государственный контроль, снизить количество перегруженных автомобилей на дорогах и бороться с теневой экономикой, налоговыми злоупотреблениями и "скрутками".

Для бизнеса переход на электронные документы должен сократить расходы по логистике, упростить документооборот и ускорить взаиморасчеты.

Финансировать внедрение системы планируется в рамках действующих бюджетных расходов, а также за счет международной технической и грантовой помощи.

Дополнительная нагрузка на государственный или местные бюджеты не предусматривается.

Бизнес имеет оговорку

Экспериментальный проект по внедрению е-ТТН в Украине стартовал еще в 2024 году.

В июне 2026 года Кабинет министров принял решение, позволившее продолжить использование электронных накладных после завершения эксперимента.

Техническим администратором системы определено государственное предприятие "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности".

В то же время народная депутат Нина Южанина предостерегла, что обязательный переход на е-ТТН может создать проблемы для бизнеса в условиях постоянных отключений электроэнергии и перебоев со связью.

По ее словам, перед принятием законопроекта следует убедиться, что к новым правилам готовы и сама система, и компании.

Европейская Бизнес Ассоциация ранее также призвала предусмотреть достаточный переходный период, в частности, для компаний со сложными корпоративными ERP-системами.

Ожидается, что новые правила могут работать с 1 июня 2027 года.

Напомним, правительство уже одобрило обязательные е-ТТН, после чего соответствующий законопроект должны были передать на рассмотрение Верховной Рады. Теперь документ официально зарегистрирован в парламенте.

Автор:
Татьяна Гойденко

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