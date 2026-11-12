Уряд хоче зробити е-ТТН основним документом для вантажних перевезень. Що буде з паперовими?

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає обов’язковий пріоритет електронної товарно-транспортної накладної у сфері внутрішніх вантажних перевезень.

Про це інформує Dilo з посиланням на картку законопроєкту у Верховній Раді.

Документ має реформувати систему контролю та документообігу у вантажних перевезеннях, яка нині залишається ресурсозатратною та вразливою до зловживань.

Законопроєкт передбачає, що електронна ТТН стане основною формою документа. Паперову накладну дозволятимуть використовувати лише у разі технічної неможливості оформити електронну.

При цьому протягом тієї ж доби компанія має буде створити ідентичний електронний документ.

Навіщо вводять обов’язкові е-ТТН

В уряді розраховують, що цифровізація вантажних перевезень дозволить посилити державний контроль, зменшити кількість перевантажених автомобілів на дорогах та боротися з тіньовою економікою, податковими зловживаннями і "скрутками".

Для бізнесу перехід на електронні документи має скоротити витрати на логістику, спростити документообіг та пришвидшити взаєморозрахунки.

Фінансувати впровадження системи планують у межах чинних бюджетних видатків, а також за рахунок міжнародної технічної та грантової допомоги.

Додаткового навантаження на державний або місцеві бюджети не передбачається.

Бізнес має застереження

Експериментальний проєкт із впровадження е-ТТН в Україні стартував ще у 2024 році.

У червні 2026 року Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволило продовжити використання електронних накладних після завершення експерименту.

Технічним адміністратором системи визначено державне підприємство "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки".

Водночас народна депутатка Ніна Южаніна застерегла, що обов’язковий перехід на е-ТТН може створити проблеми для бізнесу в умовах постійних відключень електроенергії та перебоїв зі зв’язком.

За її словами, перед ухваленням законопроєкту потрібно переконатися, що до нових правил готові і сама система, і компанії.

Європейська Бізнес Асоціація раніше також закликала передбачити достатній перехідний період, зокрема для компаній зі складними корпоративними ERP-системами.

Очікується, що нові правила можуть запрацювати з 1 червня 2027 року.

Нагадаємо, уряд уже схвалив обов’язкові е-ТТН, після чого відповідний законопроєкт мали передати на розгляд Верховної Ради. Тепер документ офіційно зареєстровано в парламенті.