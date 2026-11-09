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В Україні відмовлятимуться від паперових ТТН: що зміниться для перевізників і бізнесу

фура
Електронні ТТН в Україні стануть обов’язковими з 1 червня 2027 року / Depositphotos

Уряд схвалив законопроєкт про обов’язкове використання електронних товарно-транспортних накладних (е-ТТН) для внутрішніх вантажних перевезень. Очікується, що нові правила набудуть чинності 1 червня 2027 року.

 Як пише Dilo, про це інформує прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Документ передадуть на розгляд Верховної Ради.

Після запровадження нових правил електронна накладна стане основним документом для внутрішніх вантажних перевезень. Кожну операцію підтверджуватимуть кваліфікованим електронним підписом.

Паперову ТТН дозволять використовувати лише у випадках, коли оформити електронний документ технічно неможливо. Водночас інформацію з паперової накладної потрібно буде внести до електронної системи того самого дня.

Що зміниться для бізнесу та держави

Перехід на е-ТТН має скоротити документообіг і витрати компаній на логістику, а також прискорити розрахунки між замовниками, перевізниками й отримувачами вантажів.

Для держави електронний облік перевезень має забезпечити більшу прозорість ринку та допомогти боротися з нелегальними вантажними перевезеннями.

Окрему увагу приділяють контролю за дотриманням вагових і габаритних норм. В е-ТТН фіксуватимуть вагу та параметри вантажівки. Це має полегшити виявлення перевантажених транспортних засобів, які пошкоджують дорожнє покриття.

Коли запрацюють нові правила

Система електронних товарно-транспортних накладних уже функціонує, а бізнес наразі може користуватися нею добровільно. Інспектори мають можливість перевіряти е-ТТН безпосередньо на дорозі, тому водіям не потрібно пред’являти паперові копії документів.

Тепер уряд пропонує закріпити використання електронних накладних на законодавчому рівні. Очікується, що нові правила запрацюють із 1 червня 2027 року.

Нагадаємо, у 2026 році наші перевізники отримали доступ до ринків понад 40 країн світу. Завдяки політиці лібералізації, значна частина маршрутів тепер доступна без зайвих папірців та тривалих очікувань на дозволи. 

Автор:
Ольга Опенько

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