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Через російські обстріли та блокування портів Метінвест скоротив сплату податків на 6%

Метінвест скоротив сплату податків на 6%
Метінвест скоротив сплату податків на 6%

Російські удари по металургійних підприємствах і блокування чорноморських портів уже напряму позначилися на податкових надходженнях до бюджету. За січень-вересень 2026 року Група Метінвест сплатила 13 млрд грн податків і зборів – це на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.  

Найбільше скоротилися надходження від ПДВ - на 36%, до 914 млн грн. Податок на прибуток зменшився на 26%, до 1 млрд грн. 

Ключовим фактором стали прямі російські атаки на виробництво. У вересні «Каметсталь» і спільне підприємство «Запоріжсталь» припинили роботу після обстрілів. Загалом у серпні-жовтні два комбінати пережили шість атак із застосуванням 27 балістичних ракет. І це без урахування регулярних ударів «шахедами» та КАБами.

Ситуацію погіршує блокада чорноморських портів. Через неї металургам дедалі складніше експортувати продукцію, а альтернативна логістика дорожча. Додатковий тиск створюють скорочені квоти ЄС на українську сталь, CBAM, а також зростання тарифів на електроенергію та залізничні перевезення.

«Ми опинилися в критичній точці. Металурги втрачають можливість виробляти й експортувати сталь, а країна ризикує втратити робочі місця та мільярди гривень податків», - каже генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

За його словами, уряду необхідно насамперед працювати над відновленням портової логістики та активніше відстоювати інтереси української металургії в ЄС - зокрема щодо квот і фінансової складової CBAM.

У Метінвесті попереджають: якщо виробництво й надалі скорочуватиметься через обстріли, логістичну блокаду та зовнішні обмеження, разом із ним падатимуть і податкові надходження, від яких залежать державний бюджет і промислові громади.

Як відомо, за 2022–2025 роки Метінвест інвестував у розвиток підприємств 43,6 млрд грн та сплатив понад 82,2 млрд грн податків. Крім того, від початку війни компанія спрямувала понад 10 млрд грн на допомогу Україні та її громадянам, з яких 7,3 млрд грн - на потреби Сил оборони в межах ініціативи «Сталевий Фронт». Підприємства компанії також налагодили виробництво продукції для фронту, зокрема засобів захисту для військових і техніки.

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