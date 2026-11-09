250 фермерів Одещини отримають зернові рукави, ще 1145 — ваучери

Уряд Італії та Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) підписали угоду про фінансування на €3,5 млн для підтримки агровиробників Одеської області. Кошти спрямують на зернові рукави для зберігання врожаю та ваучери на насіння, добрива й інші ресурси.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Угоду підписали посол Італії в Україні Карло Формоза та керівниця офісу ФАО в Україні Шахноза Мумінова під час зустрічі з першим заступником міністра аграрної політики та продовольства Денисом Башликом.

Фермерам передадуть 800 зернових рукавів

У межах програми 250 фермерів, які обробляють від 100 до 3 000 гектарів землі, отримають 800 зернових рукавів.

Це дозволить створити близько 200 тис. тонн додаткових потужностей для тимчасового зберігання зерна.

Отримувачів уже визначили через Державний аграрний реєстр. Передачу рукавів планують у листопаді 2026 року.

За словами Башлика, через пошкодження зерносховищ і перебої в логістиці аграріям потрібні доступні способи зберігати врожай безпосередньо у господарствах. Це дозволить уникати вимушеного продажу зерна за невигідною ціною.

Понад тисяча фермерів отримають ваучери

Ще 1145 малих і середніх фермерів, які обробляють від 10 до 300 гектарів, зможуть отримати ваучери.

Їх можна буде використати для придбання насіння, добрив та інших необхідних сільськогосподарських ресурсів.

Заявки прийматимуть через Державний аграрний реєстр, а самі ваучери планують надати до початку весняної посівної.

Проєкт також передбачає оцінку потреб аграріїв у потужностях для зберігання зерна, аналіз пошкоджень інфраструктури, а також моніторинг цін і логістики.

Отримані дані мають допомогти Мінагрополітики планувати подальшу підтримку виробників і визначати потребу у додатковій міжнародній допомозі.

Нагадаємо, раніше аграрії дев’яти прифронтових областей почали безоплатно отримувати рукави для тимчасового зберігання зерна. Через Державний аграрний реєстр фермери подали 2319 заявок на 13 881 рукав, що відповідає приблизно 2,8 млн тонн додаткових потужностей для зберігання.