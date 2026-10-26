Аграрії дев’яти прифронтових областей отримають рукави для зберігання зерна: які умови

В Україні почали безоплатно видавати рукави для тимчасового зберігання зерна аграріям дев’яти прифронтових областей. Допомога призначена для господарств, які обробляють від 100 до 3 000 гектарів землі та потребують додаткових місць для врожаю.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Рукави дають можливість зберігати зерно безпосередньо у господарстві та не продавати його вимушено через відсутність вільних потужностей", — зазначив перший заступник міністра Денис Башлик.

Це важливо через пошкодження зерносховищ унаслідок бойових дій та труднощі з експортом.

Скільки рукавів потрібно аграріям

Програма охоплює Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області. Пріоритет надають господарствам, інфраструктура яких постраждала через бойові дії.

За даними Міністерства аграрної політики, аграрії подали через Державний аграрний реєстр 2 319 заявок на 13 881 рукав. Один рукав уміщує близько 200 тонн зерна, тож заявлена потреба відповідає приблизно 2,8 млн тонн додаткових потужностей для зберігання.

Допомогу надають безоплатно. Програму реалізують міжнародні гуманітарні організації та Український Червоний Хрест у співпраці з профільним міністерством за підтримки міжнародних донорів.

Дефіцит сховищ може сягнути 11 млн тонн

За оцінкою міністерства, до листопада дефіцит потужностей для зберігання зернових та олійних культур може становити 11 млн тонн. Серед причин — пошкодження аграрної інфраструктури та уповільнення експорту.

Рукави мають частково компенсувати нестачу сховищ, поки Україна працює над відновленням морського експорту та розширенням альтернативних маршрутів перевезення.

Раніше повідомлялося, що Канада готова надати Україні додаткові зернові рукави для тимчасового зберігання врожаю. Потреба у таких потужностях зросла через російські атаки на порти Великої Одеси, які ускладнили експорт агропродукції та посилили навантаження на логістику.