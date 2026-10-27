Морський експорт нафти з Росії впав до мінімуму через паузу в ударах по НПЗ

Морський експорт російської сирої нафти за чотиритижневий період скоротився до найнижчого рівня за понад місяць, попри різке відновлення операцій у ключовому балтійському терміналі в Приморську після нещодавнього простою.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За чотири тижні до 25 жовтня середньодобові морські поставки сирої нафти з РФ знизилися на 30 тисяч барелів порівняно з періодом до 18 жовтня — до 3,55 мільйона барелів на добу, що стало найнижчим рівнем за останні п'ять тижнів.

Водночас на тижневому базисі зафіксовано сплеск. За тиждень до 25 жовтня 37 танкерів завантажили 26,93 мільйона барелів російської нафти (порівняно з 21,87 млн барелів на 31 судні тижнем раніше), а середній добовий обсяг зріс на 730 тисяч барелів — до 3,85 млн барелів на день.

Зокрема, порт Приморськ біля Санкт-Петербурга відправив минулого тижня 12 танкерів проти лише 4 суден попереднього тижня, коли фіксувалася триденна зупинка руху суден через технічне обслуговування порту або підвідного нафтопроводу.

Вплив затишшя в ударах по НПЗ та ситуація з покупцями

Зниження чотиритижневого експорту аналітики пов'язують із затишшям в ударах по російських нафтопереробних заводах. За сім днів до 25 жовтня атак по заводах не фіксували на тлі кроків щодо започаткування тристоронніх переговорів між Росією, Україною та США.

Це дозволило Москві наростити внутрішню переробку сировини, спрямувавши на власні потужності обсяги, які інакше пішли б на морський експорт. Якщо атаки на заводи не відновляться, вільні для експорту обсяги нафти скорочуватимуться й надалі через повернення в роботу відремонтованих потужностей.

Крім того, задля безпеки з початку вересня Москва переспрямувала всі партії казахстанської нафти сорту Kebco через чорноморський Новоросійськ, щоб звільнити більше потужностей для власних барелів у балтійській Усть-Лузі.

Водночас попит із боку ключових імпортерів слабшає:

відвантаження до країн Азії (включно з рейсами без визначеного фінального порту) у середньому за чотири тижні впали до 3,42 млн барелів на добу;

покупці в Індії відмовляються від сировини з РФ через високі витрати на фрахт суден та доступнішу альтернативу з регіону Перської затоки, де постачання повертаються до довоєнних рівнів;

експорт до Сирії скоротився до нуля з серпня через домовленість Дамаска зі США суттєво зменшити російський імпорт заради зняття санкцій;

поставки до Туреччини стабільні на рівні близько 80 тисяч барелів на добу, а до Єгипту впали до 50 тисяч барелів на добу проти 160 тисяч у червні.

На тлі стрибка тижневих партій щотижнева валова виручка Москви від морського експорту зросла на $430 млн — до рекордної позначки воєнного часу у $2,76 млрд за тиждень (завдяки збільшенню партій та подорожчанню нафти ESPO, що компенсувало здешевлення сорту Urals).

Утім, у середньому за чотири тижні доходи склали $2,61 млрд на тиждень, залишившись на рівні тритижневого мінімуму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що середньодобовий показник видобутку нафти в Росії у вересні скоротився десятий місяць поспіль на тлі наслідків регулярних ударів по нафтопереробній інфраструктурі.