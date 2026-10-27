До США прямують перші танкери з російським дизелем, один із них — під санкціями

Три танкери, завантажені російським дизельним пальним загальним обсягом близько 140 тисяч тонн, мають прибути до портів США наступного тижня. Одне із суден перебуває під санкціями Великої Британії, Європейського Союзу та Канади.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Поставки відбуваються за першими ліцензіями, виданими американською владою в межах домовленості Дональда Трампа з Володимиром Путіним від 9 жовтня щодо виведення російського дизелю з-під санкцій.

За словами Трампа, ця угода мала негайно вивільнити на світовий ринок 300 тисяч тонн пального з перспективою подальших мільйонних поставок, аби знизити ціни на пальне перед проміжними виборами до Конгресу.

Очікується, що танкери розвантажаться за кілька днів після голосування. Нині середня ціна дизелю на заправках США сягає $6,34 за галон проти $3,66 рік тому, що спричинено конфліктом з Іраном та ударами України по російських нафтопереробних заводах.

Серед суден — танкер Leruo під прапором Сьєрра-Леоне (власність компанії з Гонконгу), який перебуває під санкціями союзників з 2025 року за вимикання навігації, перевалку в морі та порушення стелі цін G7. Судно вийшло із Санкт-Петербурга 17 жовтня і 11 листопада має дістатися атлантичного узбережжя США.

Першим до Нью-Йорка 7 листопада очікують грецький танкер Agioi Fanendes із 40 тисячами тонн дизелю — це перша пряма доставка російського пального до США з липня 2023 року за даними платформи Kpler. Ще одне російське судно, 20-річний танкер Talisman, очікується біля американського узбережжя 9 листопада.

Погрози Конгресу та послаблення фрахтових обмежень

Ініціатива Білого дому наразилася на жорсткий спротив законодавців. Впливові демократи та республіканський сенатор Том Тілліс надіслали звернення керівникам банків, портів і дистриб'юторів, попередивши їх про кримінальну та цивільну відповідальність у разі участі в імпорті російського пального. У Конгресі підкреслили, що фінансування цих вантажів підтримує війну Росії проти України та шкодить національній безпеці США.

Юристи зазначають, що навіть за наявності тимчасової президентської ліцензії обслуговування судна під санкціями Британії, Канади та ЄС несе критичні ризики для бізнесу через тісну інтеграцію банківських і морських секторів.

У межах спроб збити внутрішні ціни на енергоносії адміністрація США також послабила обмеження для підсанкційних танкерів, що возять російську та іранську нафту, дозволивши їх продаж легальним власникам заради зниження вартості фрахту.

На тлі таких кроків кількість танкерів у балтійських портах РФ (Усть-Луга, Приморськ, Санкт-Петербург) досягла максимуму з листопада 2023 року. Проте аналітики сумніваються, що Москва зможе забезпечити обіцяні обсяги, якщо Україна відновить масштабні удари по ворожих НПЗ після нещодавнього затишшя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший танкер із російським дизелем уже вирушив до США. Середньорозмірне судно Agioi Fanendes під прапором Мальти з 40 тисячами тонн пального взяло курс на Нью-Йорк.