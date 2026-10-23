Перший танкер із російським дизелем вже вирушив до США: що відомо про угоду

Танкер середнього розміру Agioi Fanendes під прапором Мальти, що перевозить 40 000 метричних тонн російського наднизькосірчаного дизельного палива, прямує до Нью-Йорка.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Про це свідчать дані судноплавства LSEG, опубліковані в п'ятницю. Судно було завантажене 22 жовтня в російському балтійському порту Приморськ. Очікується, що танкер прибуде до Сполучених Штатів 7 листопада.

Поставка стала можливою після досягнення відповідної угоди між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним.

Надія на зниження цін на пальне

Як пише Reuters, президент Трамп зробив кілька кроків, сподіваючись знизити ціни на дизельне паливо напередодні проміжних виборів у США 3 листопада. Зокрема, американський лідер скасував частини нового закону про санкції проти Росії.

Крім того, він погрозивно заявив про можливість заборони на експорт дизельного палива зі США до Європи, якщо європейські країни не виділять більше пального зі своїх надзвичайних резервів.

Росія погодилася скасувати самонакладену заборону на експорт дизельного палива та відновити його постачання на світові ринки, включаючи США, за результатами домовленостей між Путіним і Трампом.

Ще 9 жовтня Трамп оголосив, що Росія негайно експортує 300 000 метричних тонн, або 2,25 мільйона барелів пального, у листопаді відправить 500 000 тонн, а відразу після цього — ще 1 мільйон тонн.

Маршрути російських танкерів

Минулого тижня експортні вантажі дизельного палива завантажувалися в російському балтійському порту Приморськ, однак їхні кінцеві пункти призначення тривалий час залишалися незрозумілими, оскільки більшість суден за даними LSEG сигналізували про напрямки на Гібралтар, Атлантичне узбережжя або Порт-Саїд.

Варто зазначити, що з моменту набрання чинності повного ембарго Європейського Союзу на імпорт російських нафтопродуктів у лютому 2023 року через війну в Україні, Росія експортувала дизельне паливо переважно до Бразилії, Туреччини та країн Африки.

Нагадаємо, 10 жовтня Трамп провів переговори з Путіним, за підсумками яких заявив про домовленості щодо масштабного експорту російського дизельного пального на ринок США та світу, після чого Мінфін США призупинив дію санкцій.

Водночас, на думку аналітиків, угода президента Дональда Трампа з Росією щодо постачання дизельного палива на світові ринки навряд чи призведе до суттєвого зниження цін. Обіцяні обсяги занадто малі, аби подолати глобальний дефіцит.