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Первый танкер с российским дизелем уже отправился в США: что известно о соглашении

Танкер в водоеме
Российское горючее идет в США

Танкер среднего размера Agioi Fanendes под флагом Мальты, перевозящего 40 000 метрических тонн российского сверхнизкосерного дизельного топлива, направляется в Нью-Йорк.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Об этом свидетельствуют данные судоходства LSEG, опубликованные в пятницу. Судно было загружено 22 октября в русском балтийском порту Приморск. Ожидается, что танкер прибудет в Соединенные Штаты 7 ноября.

Поставка стала возможна после достижения соответствующего соглашения между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Надежда на снижение цен на топливо

Как пишет Reuters, президент Трамп сделал несколько шагов в надежде снизить цены на дизельное топливо в преддверии промежуточных выборов в США 3 ноября. В частности, американский лидер упразднил части нового закона о санкциях против России.

Кроме того, он угрожающе заявил о возможности запрета на экспорт дизельного топлива из США в Европу, если европейские страны не выделят больше топлива из своих чрезвычайных резервов.

Россия согласилась отменить самоналоженный запрет на экспорт дизельного топлива и возобновить его поставки на мировые рынки, включая США, по результатам договоренностей между Путиным и Трампом.

Еще 9 октября Трамп объявил, что Россия немедленно экспортирует 300 000 метрических тонн , или 2,25 миллиона баррелей горючего, в ноябре отправит 500 000 тонн, а сразу после этого – еще 1 миллион тонн.

Маршруты российских танкеров

На прошлой неделе экспортные грузы дизельного топлива загружались в российском балтийском порту Приморск, однако их конечные пункты назначения долго оставались непонятными, поскольку большинство судов по данным LSEG сигнализировали о направлениях на Гибралтар, Атлантическое побережье или Порт-Саид.

Стоит отметить, что с момента вступления в силу полного эмбарго Европейского Союза на импорт российских нефтепродуктов в феврале 2023 года из-за войны в Украину Россия экспортировала дизельное топливо преимущественно в Бразилию, Турцию и страны Африки.

Напомним, 10 октября Трамп провел переговоры с Путиным, по итогам которых заявил о договоренностях по масштабному экспорту российского дизельного горючего на рынок США и мира, после чего Минфин США приостановил действие санкций.

В то же время, по мнению аналитиков, соглашение президента Дональда Трампа с Россией о поставках дизельного топлива на мировые рынки вряд ли приведет к существенному снижению цен. Обещанные объемы слишком малы, чтобы преодолеть глобальный дефицит.

Автор:
Татьяна Бессараб

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