Ціни на нафту у вівторок, 17 листопада, знизилися, оскільки очікування надлишку пропозиції, спричинені відновленням експорту з країн Близького Сходу, затьмарили побоювання щодо тривалих атак на танкери у регіоні та загальної геополітичної напруженості.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 17 листопада

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $91,62 - 0,9% WTI $84,89 - 1% Urals $72,16 - 1.10%

Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent знизилися на 82 центи, або 0,9%, до 91,62 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 83 центи, або 1%, до 84,89 долара.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту коригуються у бік зниження, оскільки ринок дедалі більше погоджується з тим, що пропозиція нарешті наздогнала попит і, можливо, навіть почне перевищувати його.

"Ця зміна в балансі попиту та пропозиції є головним чинником, що тисне на ціни сьогодні", – зазначив головний аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Міжнародне енергетичне агентство заявило у п’ятницю, що у четвертому кварталі цього року на світовому ринку нафти знову виникне надлишок пропозиції, оскільки обсяги експорту з країн Близького Сходу відновлюються швидше, ніж світовий попит на нафту, попри атаки по морських перевезеннях.

Іранські атаки по базах США у Бахрейні та перебої у судноплавстві в Ормузькій протоці тривають, зберігаючи невизначеність навколо одного з найважливіших у світі маршрутів експорту нафти, йдеться у матеріалі.

«Премія за геополітичний ризик, пов’язана з конфліктом між США та Іраном, не зникла, але наразі, очевидно, відійшла на другий план», – додав Вотерер.

У записці аналітиків ANZ йдеться, що занепокоєння на ринку зменшується на тлі повідомлень про те, що обсяги поставок нафти продовжують зростати, однак стійкість нафтового ринку зазнає серйозного тиску, а пропозиція, запаси, переробка та ефективні резервні потужності залишаються вразливими.

"Потоки поставок також є нестійкими у довгостроковій перспективі. Дедалі більша їхня частина змушена пролягати альтернативними маршрутами, які в значній мірі схильні до перебоїв через атаки з боку Ірану або логістичні обмеження", – зазначили в ANZ.

Там також додали, що пропускна здатність Ормузької протоки становить лише 49% від довоєнного рівня.