- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google
Ціна нафти на 17 листопада – ціна на нафту Brent, WTI, Urals
Ціни на нафту у вівторок, 17 листопада, знизилися, оскільки очікування надлишку пропозиції, спричинені відновленням експорту з країн Близького Сходу, затьмарили побоювання щодо тривалих атак на танкери у регіоні та загальної геополітичної напруженості.
Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.
Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 17 листопада
|Тип нафти
|Ціна
|Зміна (%)
|Brent
|$91,62
|- 0,9%
|WTI
|$84,89
|- 1%
|Urals
|$72,16
|- 1.10%
Ф'ючерси на сиру нафту марки Brent знизилися на 82 центи, або 0,9%, до 91,62 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 83 центи, або 1%, до 84,89 долара.
Причини зміни ціни
Як повідомляє Reuters, ціни на нафту коригуються у бік зниження, оскільки ринок дедалі більше погоджується з тим, що пропозиція нарешті наздогнала попит і, можливо, навіть почне перевищувати його.
"Ця зміна в балансі попиту та пропозиції є головним чинником, що тисне на ціни сьогодні", – зазначив головний аналітик KCM Trade Тім Вотерер.
Міжнародне енергетичне агентство заявило у п’ятницю, що у четвертому кварталі цього року на світовому ринку нафти знову виникне надлишок пропозиції, оскільки обсяги експорту з країн Близького Сходу відновлюються швидше, ніж світовий попит на нафту, попри атаки по морських перевезеннях.
Іранські атаки по базах США у Бахрейні та перебої у судноплавстві в Ормузькій протоці тривають, зберігаючи невизначеність навколо одного з найважливіших у світі маршрутів експорту нафти, йдеться у матеріалі.
«Премія за геополітичний ризик, пов’язана з конфліктом між США та Іраном, не зникла, але наразі, очевидно, відійшла на другий план», – додав Вотерер.
У записці аналітиків ANZ йдеться, що занепокоєння на ринку зменшується на тлі повідомлень про те, що обсяги поставок нафти продовжують зростати, однак стійкість нафтового ринку зазнає серйозного тиску, а пропозиція, запаси, переробка та ефективні резервні потужності залишаються вразливими.
"Потоки поставок також є нестійкими у довгостроковій перспективі. Дедалі більша їхня частина змушена пролягати альтернативними маршрутами, які в значній мірі схильні до перебоїв через атаки з боку Ірану або логістичні обмеження", – зазначили в ANZ.
Там також додали, що пропускна здатність Ормузької протоки становить лише 49% від довоєнного рівня.
Нагадаємо, світові ціни на нафту за тиждень знизилися на 2,5%. Слідом за нафтою в Україні подешевшали бензин і дизпальне, як у гурті, так і на АЗС. Експерти, яких опитало Dilo, очікують, що до кінця листопада ціни знизяться ще на 3–4 грн/л, а автогаз, який досі дорожчав, стабілізується, бо закінчується сезон активного споживання.