Президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо санкцій проти семи суден російського тіньового флоту та шести росіян, причетних до примусової паспортизації українців на окупованих територіях.

Як пише Dilo, про це повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що судна ходять під російським прапором і регулярно перевозять великі обсяги зброї, боєприпасів і військової техніки для російської армії. Більшість із них належать компаніям М лізинг і МГ-флот, які вже під санкціями України, ЄС, США, Британії, Японії та низки інших країн. П’ять суден перебувають під санкціями США.

Як пояснив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, санкції мають обмежити суднам можливість заходити в порти й отримувати послуги.

"Наступний крок — санкції проти їхніх капітанів: хто веде такі судна, відповідатиме особисто", — заявив він.

До другого списку потрапили російські посадовці, які впроваджують примусову паспортизацію на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, у Криму та Севастополі. Серед них — заступниця керівника Федеральної служби судових приставів Росії Валентина Казакова та начальник ГУ МВС РФ по Краснодарському краю Олег Агарков.

Як нагадали в ОП, російський паспорт дає окупантам змогу ставити жителів окупованих територій на військовий облік. Щоб змусити людей прийняти громадянство, росіяни позбавляють їх доступу до лікування, пенсій, роботи й освіти та погрожують забрати дітей.

Україна передасть партнерам усю необхідну інформацію для повної синхронізації цих обмежень у міжнародних юрисдикціях.

Раніше Зеленський підписав укази, які вводять у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти розробників російської супутникової системи "Рассвєт" та 39 танкерів тіньового флоту РФ.