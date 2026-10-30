Україна ввела санкції проти розробників російського аналога Starlink та 39 нафтових танкерів РФ

Президент Володимир Зеленський підписав укази, які вводять у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти розробників російської супутникової системи "Рассвєт" та 39 танкерів тіньового флоту РФ.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.

Система "Рассвєт" створюється як російський аналог мережі Starlink. Держава-агресорка планує застосовувати її для керування військами та наведення ударних безпілотників і ракет у режимі реального часу. Під обмеження потрапили 10 компаній та 19 громадян РФ, причетних до розробки проєкту.

Хто потрапив під обмеження за розробку супутників

До санкційного переліку внесли розробників, виробників компонентів і постачальників імпортного обладнання:

"Бюро 1440" — координатор, головний розробник та системний інтегратор супутникової програми;

"Лабс 1440" — виробник сонячних батарей для космічних апаратів;

"ФАБ Рассвєт" — компанія, що виготовляє низькоорбітальні супутники зв'язку та абонентські термінали;

"АероКосмічні прилади" — білоруське підприємство, яке створює компоненти для аерокосмічних систем;

"5С Групп" — постачальник промислового обладнання та творець комп'ютерів RMatic, які використовує виробник дронів "Орлан" і систем РЕБ для робіт за проєктом "Рассвєт";

постачальники електроніки та обладнання "Ел-Оптікс", "Елєсар-Групп", "Малі космічні апарати" та виробник високоточних деталей "Аквамаш".

Як пояснив уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, проєкт "Рассвєт" критично залежить від іноземних деталей і технологій, тому Україна блокує ланцюги постачання ще на стадії розробки та передає інформацію міжнародним партнерам.

Санкції проти 39 танкерів тіньового флоту

Другий санкційний пакет спрямований проти 39 морських суден, які перевозять російську нафту, нафтопродукти та газовий конденсат до портів Індії, Китаю, Туреччини та Єгипту. Танкери ходять під прапорами 13 держав, серед яких 17 зареєстровані в Росії, по три — у Барбадосі, Ліберії, Панамі та на Маршаллових Островах.

Тільки один танкер із цього списку — Vasily Dinkov — за перше півріччя 2026 року вивіз приблизно 726 тисяч тонн сирої нафти з Росії. Частина суден уже перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії та Австралії, а Україна передасть партнерам оновлені дані для повної синхронізації обмежень.

Що відомо про розробку російської системи "Рассвет"

Раніше повідомлялося, що Росія поступово наближається до створення власного супутникового інтернету для армії. За даними української розвідки, до кінця липня 2026 року військові РФ уже використовували тестові апарати "Рассвет" над територією України протягом кількох годин.

Також повідомлялося, що російська низькоорбітальна мережа "Рассвет" може стати повністю працездатною у 2027 році. За оцінкою колишнього керівника компанії Google Еріка Шмідта, поява такої робочої системи здатна суттєво посилити роботу російських ударних дронів.