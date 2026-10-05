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Категорія
Оборонна індустрія
Дата публікації

Російський аналог Starlink може запрацювати в 2027 році

Російська низькоорбітальна супутникова мережа "Рассвет", яку називають аналогом Starlink, може стати повноцінно працездатною протягом приблизно року
Поява працездатної системи може суттєво посилити російські безпілотні системи. Фото: Бюро 1440

Російська низькоорбітальна супутникова мережа "Рассвет", яку називають аналогом Starlink, може стати повноцінно працездатною протягом приблизно року, тобто у 2027 році, вважає колишній CEO Google Ерік Шмідт.

Про це, як пише Dilo, він розповів в інтерв'ю The Economist.

Є підтвердження, що Росія вже почала запускати супутники системи, однак мережа поки не працює повноцінно, за словами Шмідта.

"На мою думку, до цього приблизно рік, тому що такі мережі складні", — зазначив він.

Поява працездатної системи може суттєво посилити російські безпілотні системи. Супутниковий канал дасть можливість передавати дані на великій відстані та підтримувати зв'язок із військовими платформами без залежності від української наземної інфраструктури.

Росія вже перейшла від експериментальних до серійних запусків "Рассвета". Станом на серпень було запущено 32 серійні та шість експериментальних супутників. Російські військові також уже використовували систему для зв'язку над Україною протягом кількох годин.

При цьому Dilo раніше зазначало, що комерційний запуск "Рассвета" також заявлений на 2027 рік. Це поки план розробника, а не гарантована дата повної готовності мережі.

Нагадаємо, Росія може використовувати супутникове угруповання "Рассвет" для онлайн-керування "шахедами" та ракетами.

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