Российский аналог Starlink может заработать в 2027 году

Российская низкоорбитальная спутниковая сеть "Рассвет", называемая аналогом Starlink, может стать полноценно работоспособной в течение примерно года, то есть в 2027 году, считает бывший CEO Google Эрик Шмидт.

Об этом, как пишет Dilo, он рассказал в интервью The Economist.

Есть подтверждение, что Россия уже начала запускать спутники системы, однако сеть пока не работает полноценно, по словам Шмидта.

"По моему мнению, до этого примерно год, потому что такие сети сложны", — отметил он.

Появление работоспособной системы может значительно усилить российские беспилотные системы. Спутниковый канал позволит передавать данные на большом расстоянии и поддерживать связь с военными платформами без зависимости от украинской наземной инфраструктуры.

Россия уже перешла от экспериментальных к серийным запускам "Рассвета". По состоянию на август было запущено 32 серийных и шесть экспериментальных спутников. Российские военные также использовали систему для связи над Украиной в течение нескольких часов.

При этом Dilo ранее отмечало, что коммерческий запуск "Рассвета" также заявлен на 2027 год. Это пока план разработчика, а не гарантированная дата полной готовности сети.

Напомним, Россия может использовать спутниковую группировку "Рассвет" для онлайн-управления "шахедами" и ракетами.