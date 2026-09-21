Российский аналог Starlink: Россия сможет управлять "шахедами" и ракетами онлайн через спутники

Россия может доработать и использовать спутниковые системы "Рассвет" для онлайн-управления беспилотниками и ракетами.

Как пишет Dilo, об этом заявил советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По его словам, неудачные попытки России вывести на орбиту спутники "Рассвет" не следует воспринимать как окончательную неудачу проекта. РФ может доработать ракетные двигатели и продолжить развертывание спутниковой группировки.

"Россия – это космическое государство, и вполне вероятно, что некая ракета "Ангара" одним запуском "неожиданно" выведет на орбиту половину спутниковой группировки "Рассвет"", – предположил Флэш.

Он добавил, что это позволит России управлять "шахедами" и ракетами в режиме онлайн, используя спутники.

"Это будет огромная проблема для нас. Нет, это даже не проблема, это будет маленькая катастрофа. Сейчас у нас есть проблема с РЭБ против МЭШ. Год никто не занимался этим вопросом. Потом так же будет с "Рассветом"", - подчеркнул Флэш.

Он отметил, что к моменту, когда Россия выведет свои спутники системы "Рассвет", Украина должна уже разработать средства противодействия. По его словам, речь идет о соответствующих средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ):

"Этим РЭБ уже должны быть закрыты все ключевые объекты инфраструктуры. Все это не будет дешево и быстро".

Российские спутники системы "Рассвет": что известно

Российская компания Бюро 1440 вывела на орбиту вторую группу спутников связи для проекта "Рассвет", который считается российским аналогом Starlink.

Впрочем, в отчете Института изучения войны (ISW) за 31 августа говорилось, что эта группа не смогла подняться на нужную высоту в космосе.

Аналитики ссылаясь на данные спутникового трекера N2YO, сообщали, что вторая партия из 16 спутников "Рассвет" была запущена 19 июля. По состоянию на 31 августа ни один из них не достиг запланированной рабочей высоты в 550 километров.

Из первой партии, запущенной 24 марта, на нужную высоту вышли 12 из 16 аппаратов, отметили эксперты.

Заметим, Россия потеряла доступ к связи Starlink, в результате чего сделала ставку на собственную систему "Рассвет".

Отключение от Starlink для армии РФ вызвало не столько финансовые сложности, сколько потерю гибкости и быстроты управления.