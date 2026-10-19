Цена сои в Украине снизилась: сколько платят переработчики и экспортеры

Мировые котировки сои снижаются из-за улучшения прогнозов урожая в США и благоприятных погодных условий в Южной Америке. Это усиливает давление на украинский рынок, где на экспортные цены также влияют ограничение морских поставок и удорожание логистики.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Зерновой биржи".

Рынок сои в Украине.

Ноябрьские фьючерсы на сою на Чикагской товарной бирже за прошедшую неделю снизились на 2,4% – до $464 за тонну. За месяц котировки потеряли 5,3%. Таким образом, рынок частично отыграл предварительный спекулятивный рост, связанный с ожиданиями меньшего урожая в США и увеличение экспорта в Китай.

Одним из факторов снижения цен стало повышение прогноза производства сои в США на 0,73 млн. тонн - до 124,15 млн. тонн. Это примерно на 8 млн. тонн больше, чем в предыдущем сезоне. Дополнительно оптимистичная оценка урожая поддерживает благоприятные погодные условия в США и Бразилии.

На американский рынок также повлияло сокращение переработки сои. В сентябре ее объем уменьшился на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,34 млн. тонн, что оказалось ниже ожиданий аналитиков.

В то же время, запасы соевого масла в США сократились за месяц на 12,4% - до 478 тыс. тонн. Это самый низкий показатель с ноября 2014 года. По сравнению с прошлым годом, запасы уменьшились на 15,3%. Такая динамика может свидетельствовать о сохранении потенциала спроса на соевое масло со стороны изготовителей биотоплива.

Как изменяются цены на сою

На украинском рынке цены на сою снизились меньше, чем на рапс и подсолнечник. Однако экспортные котировки остаются под давлением из-за ограничения морских поставок, удорожания автомобильных и железнодорожных перевозок покупателям в Европейском Союзе, а также падения мировых биржевых цен.

По данным GrainTrade, в течение недели закупочные цены украинских переработчиков на сою из ГМО оставались в пределах 15500–17000 грн за тонну с доставкой на завод.

В то же время, дальнейшее снижение цен на подсолнечник до 16 000–16 500 грн за тонну и удешевление подсолнечного шрота могут усилить давление на внутренние цены соевого шрота, а впоследствии — и на стоимость самой сои.

Экспортные цены на сою с ГМО и без ГМО почти сравнялись. При доставке железнодорожными вагонами к западной границе они составляют $420–440 за тонну.

В направлении Одессы закупочные цены спроса находятся на уровне около $380 за тонну или 17 000–17 200 грн за тонну. В портах Дуная сою покупают по $400–410 за тонну.

Каким будет урожай сои в Украине

По состоянию на 12 октября украинские аграрии собрали 2,56 млн. тонн сои из 73% посевных площадей, или 1,169 млн. га. Средняя урожайность составила 2,19 тонн с гектара.

По оценке GrainTrade, итоговый урожай может оказаться ниже ожиданий. Это создает предпосылки для более активного накопления сырья украинскими переработчиками, даже несмотря на давление со стороны мировых котировок.

Следовательно, дальнейшая динамика украинского рынка будет зависеть от соотношения предложения сои нового урожая, спроса со стороны перерабатывающих предприятий, мировых цен и стоимости логистики.

Ранее сообщалось, что Украина входит в новый сезон с огромными запасами кукурузы — 2,25 млн. тонн против 0,84 млн. тонн в прошлом году. Общий урожай ожидается на уровне 31,8 млн тонн, однако вывезти его за границу крайне сложно из-за остановки работы черноморских портов с конца июля.