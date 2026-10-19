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Ціна сої в Україні знизилася: скільки платять переробники та експортери

соя
Експортні ціни на українську сою знижуються через ситуацію на світовому ринку

Світові котирування сої знижуються через поліпшення прогнозів урожаю у США та сприятливі погодні умови в Південній Америці. Це посилює тиск на український ринок, де на експортні ціни також впливають обмеження морських поставок і подорожчання логістики.

Про це повідомляє Dilo з посиланням повідомлення "Зернової біржі".

Ринок сої в Україні

Листопадові ф’ючерси на сою на Чиказькій товарній біржі за минулий тиждень знизилися на 2,4% - до $464 за тонну. За місяць котирування втратили 5,3%. Таким чином, ринок частково відіграв попереднє спекулятивне зростання, пов’язане з очікуваннями меншого врожаю у США та збільшення експорту до Китаю.

Одним із чинників зниження цін стало підвищення прогнозу виробництва сої у США на 0,73 млн тонн - до 124,15 млн тонн. Це приблизно на 8 млн тонн більше, ніж у попередньому сезоні. Додатково оптимістичні оцінки врожаю підтримують сприятливі погодні умови у США та Бразилії.

На американський ринок також вплинуло скорочення переробки сої. У вересні її обсяг зменшився на 4,5% порівняно з попереднім місяцем — до 5,34 млн тонн, що виявилося нижче очікувань аналітиків.

Водночас запаси соєвої олії у США скоротилися за місяць на 12,4% — до 478 тис. тонн. Це найнижчий показник із листопада 2014 року. Порівняно з минулим роком запаси зменшилися на 15,3%. Така динаміка може свідчити про збереження потенціалу попиту на соєву олію з боку виробників біопалива.

Як змінюються ціни на сою

На українському ринку ціни на сою знизилися менше, ніж на ріпак і соняшник. Однак експортні котирування залишаються під тиском через обмеження морських поставок, подорожчання автомобільних і залізничних перевезень до покупців у Європейському Союзі, а також падіння світових біржових цін.

За даними GrainTrade, протягом тижня закупівельні ціни українських переробників на сою з ГМО залишалися в межах 15 500–17 000 грн за тонну з доставкою на завод.

Водночас подальше зниження цін на соняшник до 16 000–16 500 грн за тонну та здешевлення соняшникового шроту можуть посилити тиск на внутрішні ціни соєвого шроту, а згодом — і на вартість самої сої.

Експортні ціни на сою з ГМО та без ГМО майже зрівнялися. За умови доставки залізничними вагонами до західного кордону вони становлять $420–440 за тонну.

У напрямку Одеси закупівельні ціни попиту перебувають на рівні близько $380 за тонну, або 17 000–17 200 грн за тонну. У портах Дунаю сою купують по $400–410 за тонну.

Яким буде врожай сої в Україні

Станом на 12 жовтня українські аграрії зібрали 2,56 млн тонн сої з 73% посівних площ, або 1,169 млн га. Середня врожайність становила 2,19 тонни з гектара.

За оцінкою GrainTrade, підсумковий урожай може виявитися нижчим за очікування. Це створює передумови для активнішого накопичення сировини українськими переробниками, навіть попри тиск з боку світових котирувань.

Отже, подальша динаміка українського ринку залежатиме від співвідношення пропозиції сої нового врожаю, попиту з боку переробних підприємств, світових цін і вартості логістики.

Раніше повідомлялося, що Україна входить у новий сезон із величезними запасами кукурудзи — 2,25 млн тонн проти 0,84 млн тонн торік. Загальний урожай очікується на рівні 31,8 млн тонн, проте вивезти його за кордон вкрай важко через зупинку роботи чорноморських портів із кінця липня.

Автор:
Ольга Опенько

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