Ціна сої в Україні знизилася: скільки платять переробники та експортери

Світові котирування сої знижуються через поліпшення прогнозів урожаю у США та сприятливі погодні умови в Південній Америці. Це посилює тиск на український ринок, де на експортні ціни також впливають обмеження морських поставок і подорожчання логістики.

Про це повідомляє Dilo з посиланням повідомлення "Зернової біржі".

Ринок сої в Україні

Листопадові ф’ючерси на сою на Чиказькій товарній біржі за минулий тиждень знизилися на 2,4% - до $464 за тонну. За місяць котирування втратили 5,3%. Таким чином, ринок частково відіграв попереднє спекулятивне зростання, пов’язане з очікуваннями меншого врожаю у США та збільшення експорту до Китаю.

Одним із чинників зниження цін стало підвищення прогнозу виробництва сої у США на 0,73 млн тонн - до 124,15 млн тонн. Це приблизно на 8 млн тонн більше, ніж у попередньому сезоні. Додатково оптимістичні оцінки врожаю підтримують сприятливі погодні умови у США та Бразилії.

На американський ринок також вплинуло скорочення переробки сої. У вересні її обсяг зменшився на 4,5% порівняно з попереднім місяцем — до 5,34 млн тонн, що виявилося нижче очікувань аналітиків.

Водночас запаси соєвої олії у США скоротилися за місяць на 12,4% — до 478 тис. тонн. Це найнижчий показник із листопада 2014 року. Порівняно з минулим роком запаси зменшилися на 15,3%. Така динаміка може свідчити про збереження потенціалу попиту на соєву олію з боку виробників біопалива.

Як змінюються ціни на сою

На українському ринку ціни на сою знизилися менше, ніж на ріпак і соняшник. Однак експортні котирування залишаються під тиском через обмеження морських поставок, подорожчання автомобільних і залізничних перевезень до покупців у Європейському Союзі, а також падіння світових біржових цін.

За даними GrainTrade, протягом тижня закупівельні ціни українських переробників на сою з ГМО залишалися в межах 15 500–17 000 грн за тонну з доставкою на завод.

Водночас подальше зниження цін на соняшник до 16 000–16 500 грн за тонну та здешевлення соняшникового шроту можуть посилити тиск на внутрішні ціни соєвого шроту, а згодом — і на вартість самої сої.

Експортні ціни на сою з ГМО та без ГМО майже зрівнялися. За умови доставки залізничними вагонами до західного кордону вони становлять $420–440 за тонну.

У напрямку Одеси закупівельні ціни попиту перебувають на рівні близько $380 за тонну, або 17 000–17 200 грн за тонну. У портах Дунаю сою купують по $400–410 за тонну.

Яким буде врожай сої в Україні

Станом на 12 жовтня українські аграрії зібрали 2,56 млн тонн сої з 73% посівних площ, або 1,169 млн га. Середня врожайність становила 2,19 тонни з гектара.

За оцінкою GrainTrade, підсумковий урожай може виявитися нижчим за очікування. Це створює передумови для активнішого накопичення сировини українськими переробниками, навіть попри тиск з боку світових котирувань.

Отже, подальша динаміка українського ринку залежатиме від співвідношення пропозиції сої нового врожаю, попиту з боку переробних підприємств, світових цін і вартості логістики.

Раніше повідомлялося, що Україна входить у новий сезон із величезними запасами кукурудзи — 2,25 млн тонн проти 0,84 млн тонн торік. Загальний урожай очікується на рівні 31,8 млн тонн, проте вивезти його за кордон вкрай важко через зупинку роботи чорноморських портів із кінця липня.