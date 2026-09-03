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Україна накопичила рекордні запаси кукурудзи: що буде з експортом восени

кукурудза
Ціни на кукурудзу в Україні продовжують знижуватися / Depositphotos

Україна входить у новий сезон із величезними запасами кукурудзи — 2,25 млн тонн проти 0,84 млн тонн торік. Загальний урожай очікується на рівні 31,8 млн тонн, проте вивезти його за кордон вкрай важко через зупинку роботи чорноморських портів із кінця липня.

Як пише Dilo, про це інформує "Зернова біржа".

Сухопутна пастка та загроза для цін

Альтернативний експорт залізницею через західні кордони практично вичерпав свої потужності: квоти та європотяги до кінця сезону викуплені під вивезення сої та ріпаку.

У жовтні-грудні очікується зростання вартості авто- та залізничної логістики до ЄС.

Якщо зараз закупівельні ціни на елеваторах становлять 6500–7500 грн/т, то через дорогу доставку (120–150 $/т) внутрішні закупівельні прайси можуть впасти до 5500–6500 грн/т на умовах FCA.

Що відбувається на світовому ринку

На міжнародних майданчиках ціни на кукурудзу демонструють стрімке зростання. У Чикаго грудневі ф’ючерси зросли у серпні на 15,2% — до 214,5 $/т (трирічний максимум) на тлі погіршення прогнозів урожаю в США до 401,3 млн тонн.

У Парижі листопадові котирування підскочили на 14,2% — до 277,75 €/т через неврожай у Франції.

Попри зростання імпортних потреб ЄС до 24 млн тонн, частка України на європейському ринку скоротилася з 55% до 40% під тиском активних поставок з Бразилії та Аргентини.

Раніше повідомлялося, що експортні ціни на кукурудзу в Україні продовжують знижуватися через слабший попит з боку трейдерів та активізацію нового врожаю в Туреччині.

Автор:
Тетяна Бесараб

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