Ринок кукурудзи: чому в Україні падають ціни, а біржі демонструють зростання

Експортні ціни на кукурудзу в Україні продовжують знижуватися через слабший попит з боку трейдерів та активізацію нового врожаю в Туреччині. Водночас зростання біржових котирувань у Європі та попит на кукурудзу нового врожаю стримують подальше падіння цін на українському ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Зернової біржі".

Що буде з цінами на кукурудзу?

В Україні продовжують знижуватися експортні ціни на кукурудзу через скорочення попиту з боку трейдерів і завершення формування експортних партій. Водночас активний попит на кукурудзу нового врожаю та зростання біржових котирувань у Європі стримують подальше падіння цін.

За тиждень експортні закупівельні ціни на кукурудзу знизилися на 100–200 грн за тонну - до 10,5–10,6 тис. грн/т, або 211–213 дол./т із доставкою до чорноморських портів. Додатковий тиск на ринок створює здешевлення фуражного ячменю та пшениці.

Однією з причин скорочення попиту стало те, що Туреччина, яка є одним із ключових імпортерів українського зерна, розпочала збирання власного врожаю ячменю та пшениці. Очікується, що цьогоріч країна також отримає високий урожай кукурудзи, що зменшує потребу в імпорті.

Водночас європейські покупці активізували закупівлі кукурудзи нового врожаю через погодні ризики. Наразі трейдери пропонують за українську кукурудзу з поставкою у жовтні–грудні 210–215 дол./т, що підтримує форвардний ринок.

На світових ринках ціни зростають через спеку в країнах Європейського Союзу, насамперед у Франції, де погіршився стан посівів кукурудзи. На біржі Euronext листопадові ф'ючерси на кукурудзу досягали найвищого рівня з червня 2024 року, хоча згодом частково скоригувалися.

За даними FranceAgriMer, наприкінці червня частка посівів кукурудзи у доброму та відмінному стані у Франції скоротилася з 76% до 58%, що стало найнижчим показником за останні 13 років.

Водночас у США погодні умови залишаються сприятливими для розвитку посівів. За інформацією NASS Crop Progress, 67% посівів кукурудзи перебувають у доброму та відмінному стані, що стримує подальше зростання світових цін.

Додатковий тиск на українську кукурудзу створює збільшення пропозиції з Південної Америки. У Бразилії триває активне збирання другого врожаю, а ціни на зерно продовжують знижуватися. Також дешевшу кукурудзу пропонує Аргентина.

Аналітики зазначають, що нарощування експорту з Бразилії та Аргентини у липні–серпні посилить конкуренцію для української кукурудзи, особливо на європейському ринку, який наразі залишається головним драйвером світових цін.

Раніше, на українському ринку кукурудзи тривало зростання цін на тлі активного експортного попиту, зокрема з боку Туреччини, та зменшення пропозиції від виробників. Додаткову підтримку ринку забезпечує підвищення біржових котирувань і обмежена активність фермерів у продажах.